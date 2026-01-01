  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Dünya ABD'nin seyahat yasağına karşılık verdiler
Dünya

ABD'nin seyahat yasağına karşılık verdiler

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
ABD'nin seyahat yasağına karşılık verdiler

Washington’un “seyahat yasağı” kararına Bamako ve Ouagadougou’dan net karşılık geldi: ABD vatandaşlarına vize kısıtlaması uygulanacak.

Mali Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, söz konusu kısıtlamanın derhal yürürlüğe girdiği belirtilerek, "Bu denli önemli bir kararın hiçbir ön istişare yapılmadan alınmış olmasından" duyulan üzüntü dile getirildi.

Burkina Faso Dışişleri Bakanlığı açıklamasında da "Mütekabiliyet ilkesi gereğince Burkina Faso hükümeti, ABD vatandaşlarına eşdeğer vize tedbirleri uygulama kararını ulusal ve uluslararası kamuoyuna duyurur." ifadesi kullanıldı.

ABD yönetimi, iki Ulusal Muhafızın Washington'da vurulmasının ardından genişlettiği "seyahat yasakları" uygulamasına, aralarında Burkina Faso, Nijer ve Mali'nin de bulunduğu 5 ülkeyi daha eklemişti.

Söz konusu uygulama 1 Ocak 2026'da başlayacak.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

YA RABBİ YA MALİKEL MÜLK

isarailoğulları habibin muhammed mustafa sav.den vazgeçeyim de kutsal puştlarına meze olayım diye büyü yapıyorlarmış...şanına şerefine andolsun...bana bu gözle bakan hiç kimsenin nazarımda zerre haysiyeti şerefi yoktur...habibin fitne zamanı silahlarımızı kırmayı evlerimize çekilmeyi katilimizle muhattap olduğumuz zaman örtümüze bürünmeyi emrediyor...öldüren sizin de günahınızi yüklensin buyuruyor...benim varlığım da istikbalim de habibine dönüktür hamdolsun..israiloğullarının bu piçliği BAKARA 97-102..nin tecellisidir..KURBAN OLDUĞUM ALLAHIM BENİ HABİBİN MUHAMMED MUSTAFAYA EZEL EBED YARATTIĞIN YARATACAĞIN EN BÜYÜK SALAT KIL...İSRAİLOĞULLARININ AKİBETİ BANA DERT DEĞİL..HAMDOLSUN...ŞEFAATİNİN SON NOKTASINDA ŞEFAAT YA RAB...
İbrahim Tatlıses’in o görüntüsü sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Son söylediği şarkı ve elindeki engel herkesi derinden sarstı
Sosyal Medya

İbrahim Tatlıses’in o görüntüsü sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Son söylediği şarkı ve elindeki engel herkesi derinden sarstı

Yıllar önce uğradığı silahlı saldırı sonrası uzun süre yaşam mücadelesi veren ve hayata tutunmayı başaran şarkıcı İbrahim Tatlıses, son perf..
22 kilometrelik dev tünel: Dağları delen proje 3 saati 20 dakikaya indirdi
Dünya

22 kilometrelik dev tünel: Dağları delen proje 3 saati 20 dakikaya indirdi

Çin’de hizmete giren 22 kilometrelik dev otoyol tüneli, zorlu dağ geçişlerini tarihe gömdü. Tanrı Dağları’nın altından geçen proje yalnızca ..
Fizik öğretmeni olduğunu her fırsatta hatırlatıyordu! Muharrem İnce'den Somali çıkışı: En temel fizik kuralını unutunca sosyal medyanın diline düştü
Gündem

Fizik öğretmeni olduğunu her fırsatta hatırlatıyordu! Muharrem İnce'den Somali çıkışı: En temel fizik kuralını unutunca sosyal medyanın diline düştü

Türkiye'nin Somali ile ortaklaşa kurmayı planladığı uzay limanı projesini hedef alan CHP'li Muharrem İnce, eleştiri oklarını savururken adet..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23