ABD'nin seyahat yasağına karşılık verdiler
Washington’un “seyahat yasağı” kararına Bamako ve Ouagadougou’dan net karşılık geldi: ABD vatandaşlarına vize kısıtlaması uygulanacak.
Mali Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, söz konusu kısıtlamanın derhal yürürlüğe girdiği belirtilerek, "Bu denli önemli bir kararın hiçbir ön istişare yapılmadan alınmış olmasından" duyulan üzüntü dile getirildi.
Burkina Faso Dışişleri Bakanlığı açıklamasında da "Mütekabiliyet ilkesi gereğince Burkina Faso hükümeti, ABD vatandaşlarına eşdeğer vize tedbirleri uygulama kararını ulusal ve uluslararası kamuoyuna duyurur." ifadesi kullanıldı.
ABD yönetimi, iki Ulusal Muhafızın Washington'da vurulmasının ardından genişlettiği "seyahat yasakları" uygulamasına, aralarında Burkina Faso, Nijer ve Mali'nin de bulunduğu 5 ülkeyi daha eklemişti.
Söz konusu uygulama 1 Ocak 2026'da başlayacak.