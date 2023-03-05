ABD’nin seçim planı çöktü! Doğu Perinçek açıkladı Amerika şimdi ne yapacak?

Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek, Altılı Masa'nın dağılmasını “ABD’nin seçim planı çıkmaza girdi.” şeklinde değerlendiriyor. Perinçek, ABD'nin Türkiye için yeni planları olabileceğine de işaret etti. Son günlerde kaos çıkartmak adına halk içinde köpürtülen söylem ve eylemlere dikkat çeken Perinçek, “ABD tertibi Yeni Hükümet Mimarisiyle bertaraf edilir.” dedi. Amerika’nın iktidar belirlediği dönemin arkada kaldığını da vurguladı.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek CNN Türk’te Hakan Çelik’in programına katıldı. Programda İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in Altılı Masa’yı devirmesi sonrasında yaşananlar ele alındı. “Gelişmelerden sonra ne manşet atardınız?” sorusuna Perinçek, “'Amerika şimdi ne yapacak' manşetini atardım.” yanıtını verdi. Perinçek şöyle sürdürdü:

“Çünkü Altılı Masa’nın dağılmasıyla ABD’nin seçim planı çıkmaza girdi. Atılan manşetler, Altılı Masa’nın dağıldığını, yıkıldığını ifade ediyor. Bunların hepsi doğru ama bunu zaten toplum, halk görüyor. Önümüze bakmak bugün çok önemli.

ABD'NİN YENİ PLANI

“ABD’nin yeni planının gündeme gelmesi kaçınılmaz. Ona dikkat çekmek daha ileriye dönük bir tavır olurdu. Dikkatler şu anda Akşener, Kılıçdaroğlu, İmamoğlu, Mansur Yavaş'ta… 'Bunlar buluşacaklar mı, tekrar masaya dönecekler mi'. Bence bunlardan çok daha önemlisi Amerika’nın seçim planı çıkmaza girdi. Şimdi ABD Tayyip Erdoğan’ı devirme stratejisinde hangi araçları gündeme getirecek ve nasıl bir yeni siyaset ve strateji kuracak? Bu soru önemli.

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'ABD KONTROLÜNDEN ÇIKILAN BİR SÜREÇ VAR'

“ABD’nin bugün bile Türkiye gibi önemli bir ülkede bu kadar kudretli olduğu görüşünde misiniz?” sorusu yöneltilen Perinçek, şunları kaydetti:

“ABD’nin Türkiye’de hükümetleri belirlediği dönem arkada kaldı. Eskiden hükümet olmak isteyenler Washington’a koşuyorlardı. Oradan icazet alıyorlardı. Türkiye’de ABD’nin kontrolünden çıkan bir süreç var. Türkiye Atlantik sisteminden Avrasya’ya doğru yol almaya başladı. Bütün hengame de buradan kopuyor. ABD kontrolü elinde tutuyor diyemeyiz ama Amerika da büyük bir devlet ve her durumda yeni bir cevabı gündeme gelecektir. Onun planı neydi? Altılı Masa’yı birleştirip Tayyip Erdoğan’ı devirip, iktidar projesini gündeme getirmek. Bunu açık açık Rand Corporation Raporu’nda, Biden’ın açıklamalarında da görüyoruz. O plan iflas etti. O zaman ABD ne yapacak sorusu gündemde. Bu, ABD her şeye kadir anlamına gelmiyor.”

AK PARTİ’NİN ÖNÜNDE İKİ SORUN

Perinçek, Ak Parti'nin çözemesi gereken iki soruna işaret etti. İlkinin Türkiye'nin NATO'nun kontrolünden çıkma eğilimine karşı ABD'nin baskılarının artması durumunda yapılacaklar olduğunu söyleyen Perinçek, ikinci sorunun da Yunanistan karasularının 12 mile çıkartılması durumunda takınılacak tavır olduğunu söyledi. Perinçek şöyle devam etti:

“Altılı Masa’da bir iç savaş başladı. Fakat Ak Parti’nin de durumu parlak gözükmüyor. Önünde çok ciddi sorular var. Altılı Masa’daki bu dağılmadan sonra Ak Parti, ABD’den çok daha ciddi baskılarla karşılaşacak. ABD’nin elinde iki seçenek var. Birincisi, ‘Sen Avrasya’ya falan yöneliyorsun, NATO’nun kontrolünden çıkma eğilimleri görüyorum. Bunlardan vazgeç, seninle anlaşalım.’ seçeneği. Bu Ak Parti’nin önüne konacaktır.

'AK PARTİ İÇİNDE BİR AMERİKA VAR'

“İkincisi şu; yarın, öbür gün Yunanistan karasularını 12 mile çıkarttığı zaman Ak Parti ne yapacak? Bu sorular Türkiye’nin önünde duruyor. Dolayısıyla Ak Parti’nin durumu da çok rahat ve kolay bir durum değil. Ak Parti içinde de bir Amerika var. Ak Parti’nin de bu sorunları çözmek gibi bir mecburiyeti var.

'TÜRKİYE DEVRİMCİ SÜRECE GİRDİ'

“Türkiye’nin geleceğinde ABD yok. Türk milleti ABD hegemonyası dışına çıktı. FETÖ’nün üzerine yürüyor, ABD’ci generalleri hapislere atıyor. Türkiye’yi tekrar Atlantik sistemine geri çevirmek isteyen partilerin bir geleceği yok. Altılı Masa kaosu temsil ediyordu. Atlatikçiler zayıflıyor. O bakımdan Sayın Cumhurbaşkanımız ve Ak Parti de çok ciddi bir karar sürecine girmişti. Yani, tercihini yapmak zorundadır. Amerika’yla dans ederek falan Türkiye’de iktidar olma dönemi arkada kalmıştır. Dolayısıyla bugün en hızlı güçlenen parti Vatan Partisi’dir. Zaten rakamlar da onu ortaya koyuyor; yüzde 64 Amerika’ya karşı, buna karşılık Rusya dostları, Çin dostları halk içerisinde yüzde 70-80’lere yaklaşan bir oranlara geldi. Türkiye’nin önünde Avrasya-Atlantik seçenekleri var. Avrasya partilerinin iktidar olacakları bir döneme girdik. Türkiye’nin geleceği belli olmuştur. Tabi, bu sancılı süreçtir. Sistem değişikliği dönemine girilmiştir. Türkiye devrimci bir sürece girmiştir.”

OPERASYON PARTİSİ

Perinçek, Akşener’in Masa’ya dönme ihtimalini “İYİ Parti açısından bir intihar olur” şeklinde değerlendirdi: “İYİP bir operasyon partisiydi. ABD, MHP’den bir grubu kopardı ve getirdi, CHP üzerinden HDP’nin yanına oturttu. Operasyon bitince operasyon partisinin rolleri de şimdi çok sınırlı hale geldi.”

ALTILI MASA ENKAZIN ALTINDA KALDI

Kazançlı çıkanın ve kaybedenin kim olduğuna ilişkin de Perinçek şu değerlendirmede bulundu:

“Altılı Masa enkazın altında kaldı. Enkazdan Altılı Masa’nın canlı olarak çıkarılmasının mümkün olmadığını görüyoruz, ancak cenazesi çıkarılabilir. Kılıçdaroğlu’nın ‘ölümden başka her şeyin çaresi vardır’ tespiti çok önemli, ama cenazenin çaresi yok. Çünkü bir çöplükte iki horoz olmaz. İYİP’in ayakta kalması, yaşaması ancak şahsiyetini korumasıyla mümkün. O bakımdan onun o direnci zorunlu. Öte yandan CHP’nin de yoluna devam etmesi Kılıçdaroğlu’nun onun tavrıyla mümkün. Dolayısıyla bu iki partiyi yeniden yapıştırmak mümkün olmayacak.”

YENİ HÜKÜMET MİMARİSİ ÖNERİSİ

Perinçek, önceki gün yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanının önderliğinde ana gücünü Ak Parti'nin oluşturduğu, MHP ve Vatan Partisi'nin sorumlulukta ortak olduğu bir Yeni Hükûmet Mimarisi önerdi.

Perinçek açıklamasında, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından başlayan “devlet yok” propagandası, tribünlerindeki “hükümet istifa” sloganları ve Batı basınının Erdoğan düşmanı manşetlerinin “yeni bir tertibin başlangıcı” olduğunu söyledi. ABD tertibinin “Yeni Hükümet Mimarisi”yle bertaraf edileceğini bildirdi.



EMPERYALİZME UZAK DURAN MHP VE AK PARTİ 'SOL'DA

Vatan Partisi sol gelenekten geliyor. Diğer sol bloktaki partiler Altılı Masa ile hareket ederken siz eleştiri yapıyorsunuz. Değerlendirmeniz nedir?

Bugün Türkiye’deki en sağ parti HDP-PKK’dır. HDP-PKK, ABD emperyalizmine piyon derecesinde stratejik olarak bağlı. ABD’ye yakınlık sağ merkeze yakınlık açısından biricik ölçü. O bakımdan HDP-PKK en gerici, en sağcı partidir. Dolayısıyla HDP-PKK’ya yakın, ondan kurtulamayan, o çatı altında olan, PKK’nın kumandası altında olan partiler de ülkedeki sağcı, gerici merkezdeler. Emperyalizme karşı duruş belirliyor... Vatan Partisi Amerikan emperyalizmine karşı cephe tutmuş, siyasetlerini, stratejisini o cephede belirliyor. Bugün Türkiye’de solda adı anılacak tek parti Vatan Partisi’dir. Milli ve gayrimilli kavramları çok daha anlamlı. Öyle baktığınız zaman emperyalizme daha uzak duran MHP ve Ak Parti’nin o klasik sağ, sol ayrımında daha solda olduğu bile söylenebilir. Ama bu herkesin durduğu yerden tartışma götürür. Meseleyi Amerika’ya karşı tavır açısından aldığımız zaman sizin sol dediğiniz partiler en gerici, en sağcı ve Türk milletine de en uzak partiler olarak gözüküyor.”



RUSYA'YA GÜVEN ABD'DEN FAZLA

“Türk toplumu yüzde 80 oranında Sayın Erdoğan’ın dış politikasına destek veriyor. Türk toplumun yüzde 80’i Birleşmiş Milletlere güvenmiyor, yüzde 77’si Avrupa Birliği’ne güvenmiyor. Toplum Rusya’ya daha çok güveniyor, yüzde 64 oranında. Rusya’ya güven NATO’ya, ABD’ye güvenden daha fazla.”