ABD'nin savaş tehdidine sert cevap: Siz dua etmeye başlayın

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, ABD'nin Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun, Suudi Arabistan'ın petrol tesislerine yapılan saldırı için İran'ı kastederek söylediği "Saldırıya uğrayan Suudilerdi, saldırı onların topraklarına yapıldı, bu doğrudan onları hedef alan bir savaş nedeniydi" sözlerine cevap verdi.

Zarif yaptığı açıklamada, "Savaş sebebi mi savaş kışkırtıcılığı mı? Bolton'un B Takımı'nın kalıntıları Trump'ı savaşa sürüklemeye çalışıyorlar. Kendi iyilikleri için istediklerine ulaşmamaları adına dua etmeliler. Yemen'deki savaşı 4 yıl önce sona erdirmeyecek kadar kibirliydiler" dedi.