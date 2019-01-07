ABD'nin saldırı yalanının arkasından bakın ne çıktı!

ABD 2016-2017 yılları arasında Küba'da görev yapan diplomatlarına ülke yönetimi tarafından sonik saldırı düzenlendiğini iddia etmiş ve 24 vatandaşında işitme kaybı ve bazı rahatsızlıklar yaşadığını açıklamıştı. O dönemde kaydedilen sesleri inceleyen bilim insanları bu seslerin cırcır böceklerine ait olduğunu açıkladı.

Kaliforniya Üniversitesi'nden Alexander Stubbs ve İngiltere'deki Lincoln Üniversitesi öğretim üyelerinden Fernando Montealegre, o dönemde sonik saldırı olduğu iddia edilen ve The Associated Press (AP) tarafından yayınlanan ses kayıtlarını mercek altına aldı. İki bilim insanı da bu seslerin kesinlikle cırcır böceklerine ait olduğunu söyledi.

Cırcır böceği çıktı

Alexander Stubbs konuyla ilgili verdiği röportajında "Sağlıkçılar arasında bireylerde oluşan fiziki hasar konusunda birçok tartışma yaşandı. Ancak şunu kesin bir dille söylüyorum ki, AP'nin yayınladığı ses kayıtları cırcır böceklerine ait ve bu seslerin hangi türe ait olduğunu da biliyoruz" diye konuştu.

Stubbs sesleri ilk duyduklarında Karayiblerde yaptıkları bir arazi çalışmasını hatırladıklarını, duydukları güçlü titreşim ve yüksek frekansların bu türdeki böceklerin çıkardığı seslere çok benzediklerini söyledi. Erkek cırcır böceklerinin karşı cinse kur yapmak için söyledikleri şarkıların buna örnek gösterilebileceği belirtildi.

Ancak bilim insanları bu gerçeğin, ABD'li diplomatlara saldırı yapılmadığı anlamına gelmediğini de sözlerine ekledi.

Neler yaşanmıştı?

ABD’nin Havana’daki büyükelçiliğinde 2016 Kasım ayından bu yana diplomatların ve aile fertlerinin de aralarında bulunduğu 24 kişide, bir tür sonik saldırıdan kaynaklandığı tahmin edilen işitme kaybı ile görsel ve bilişsel bazı rahatsızlıklar görüldüğü bildirilmişti.

Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez, Havana’daki ABD Büyükelçiliği’nde görevli diplomatlara yönelik gizemli sonik saldırı iddialarını reddettiklerini açıklamıştı. Olayın ardından Küba’da görevli Kanadalı diplomatların da işitme kaybı nedeniyle tedavi gördüğü açıklanmıştı.