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Teknoloji ABD'nin sabıkalı uçağı yeniden havalandı
Teknoloji

ABD'nin sabıkalı uçağı yeniden havalandı

ABD Federal Havacılık İdaresi'nin, 737 Max tipi uçaklarla ilgili "tekrar yolcu taşıyabilir" kararı vermesinin ardından, ilk sefer gerçekleşti.

Yeniakit Publisher
2020-12-14 23:38:00 -
ABD'nin sabıkalı uçağı yeniden havalandı

Uçuş kontrol sisteminde meydana gelen arıza nedeniyle 346 kişinin ölümüne neden olan Boeing 737 MAX uçağı, tartışmaların eşiğinde uçuşlarına son vermişti.

ABD Federal Havacılık İdaresi tarafından yasaklanan uçak, geçtiğimiz mayıs ayı içerisinde yeniden üretime geçti ve söz konusu sorunları giderdi.

Federal Havacılık İdaresi (FAA) tarafından yeniden yeşil ışık yakılan Boeing 737 Max, geçtiğimiz haziran ayında başarılı bir test uçuşu gerçekleştirdikten sonra artık yolcu taşımaya hazır hale geldi.

2 yıl aradan sonra ilk uçuş

Uçağın yazılımında yapılan değişikliklerin ve Max'e özel ek pilot eğitiminin ardından Brezilya'nın Gol Havayolları, Boeing 737 Max'i gökyüzüne döndüren ilk şirket oldu.

Geçtiğimiz hafta Sao Paolo'dan başarıyla kalkış yapan uçak, 852 kilometre güneydeki Porto Alegre'ye ulaştı.

Flightradar24'e göre uçak, planlanan varış noktasına sorunsuz bir şekilde seyahat ederek 75 dakikalık bir uçuş gerçekleştirdi.

İsteyen yolcular bilet değiştirebilecek

Brezilya'nın Gol Havayolları, önümüzdeki haftadan itibaren 737 Max'i kullanarak düzenli bir hizmet başlatacak. Ancak şirket, bu uçakla uçmak istemeyen yolcuların biletlerini değiştirmesine izin verecek.

Öte yandan ABD'de, şimdiye kadar sadece American Airlines bu ayın sonlarında New York ve Miami arasında az sayıda seferde Boeing 737 Max kullanmayı planlıyor.

Ne olmuştu

2018 ve 2019 yıllarında iki korkunç uçak kazası yaşanmış ve 346 kişi yaşamını yitirmişti. Söz konusu kazaların ise, Boeing 737 Max uçağındaki uçuş kontrol sisteminde yaşanan bir arıza nedeniyle meydana geldiği ortaya çıkmıştı.

 

 

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