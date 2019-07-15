ABD'nin S-400 yaptırımına bomba İncirlik ve Kürecik cevabı! Emekli Hava Pilot Tümgeneral Beyazıt Karataş, ABD'nin S-400 tehdidine sert çıkarak "Türkiye zaten S-400'ler ile ABD'ye yaptırımların nasıl yapılacağını gösterdi" dedi.

Emekli Hava Pilot Tümgeneral Beyazıt Karataş, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun "Kanunlar yaptırım uygulanmasını gerektiriyor ve yasalar uygun hareket edeceğimizden, Başkan (Donald) Trump’ın da yasalara uyacağından eminim" açıklamasına yanıt verdi. Beyazıt Karataş, ABD'nin yaptırım tehdidine ilişkin "ABD S-400'ler ile kafasına geçirilen çuvalı çıkarmaya çalışırken, İncirlik'teki nükleer bombalar ile Kürecik Radarı'nı taşısın" dedi. Beyazıt Karataş'ın açıklamalarının tamamı şöyle: ABD Türkiye'ye yaptırımları tartışa dursun. Türkiye zaten S-400'ler ile ABD'ye yaptırımların nasıl yapılacağını gösterdi. ABD S-400'ler ile kafasına geçirilen çuvalı çıkarmaya çalışırken, İncirlik'teki nükleer bombalar ile Kürecik Radarı'nı taşısın.

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