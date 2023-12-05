ABD’nin Polonya üzerinden Ukrayna’ya askeri lojistik desteği DLSS’te tartışılacak!

Ankara Sanayi Odası (ASO) tarafından 12-13 Aralık 2023 tarihleri arasında Ankara’da düzenlenecek 3. Askeri Lojistik ve Destek Zirvesi - DLSS, savaş lojistiğinin önemini vurgulamayı amaçlıyor. Bu alandaki yerli ve uluslararası uzmanları ağırlayacak olan Zirve’nin önemli konularından biri, ABD'nin Rusya'ya karşı Ukrayna'ya verdiği lojistik destek faaliyetleri olacak.

Poland - U.S. Operations (PLUS Ops) Lojistik Program Direktörü Anastasiia Vasylenko, “Rusya’nın Ukrayna’ya Yönelik Saldırısının Bir Sonucu Olarak ABD’nin Polonya’daki Askeri Lojistik Eylemleri” başlıklı bir konuşma yapacak. Vasylenko, 2014’te başlayan Rusya-Ukrayna savaşında o dönemde yaşananları detaylandıracak ve 2022 Şubat ayında başlayan savaşta ABD hükümeti tarafından Ukrayna’ya Polonya aracılığıyla sağlanan insani yardım ve savaş lojistiği konularında önemli bilgiler verecek. Vasylenko, sağlanan desteğin bir unsuru olarak personel eğitimlerini de vurgulayacak. Tüm bilgiler resmi rakamlar ve istatistiklerle de desteklenecek.