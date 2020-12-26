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Ekonomi ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı arttı
Ekonomi

ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı arttı

Yeniakit Publisher
2020-12-26 09:45:43 -
ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı arttı

İZMİR (AA) - ABD'nin, petrol endüstrisinin görünümü ve kısa dönem ham petrol üretimine ilişkin gösterge kabul edilen petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 1 arttı.

Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı 19-25 Aralık haftasında bir önceki haftaya göre 1 artarak 264'e yükseldi.

Brent petrol perşembe gününü 51,77 dolardan kapatırken, Batı Teksas (WTI) tipi ham petrol günü 48,23 dolar seviyesinde tamamlamıştı. Cuma günü ise Noel tatili nedeniyle küresel piyasalarda işlem yapılmadı.


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