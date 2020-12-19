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Ekonomi ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı arttı
Ekonomi

ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı arttı

Yeniakit Publisher
2020-12-19 09:16:34 -
ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı arttı

ANKARA (AA) - ABD'nin, petrol endüstrisinin görünümü ve kısa dönem ham petrol üretimine ilişkin gösterge kabul edilen petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 5 adet arttı.

Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı 12-18 Aralık haftasında bir önceki haftaya göre 5 adet artarak 263'e yükseldi.

Perşembe gününü 51,50 dolardan kapatan Brent petrolün varil fiyatı, cuma gününü 52,32 dolar seviyesinde tamamladı. Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı ise cuma gününü 49,06 dolar düzeyinde kapattı. WTI tipi ham petrol, perşembe gününü de 48,36 dolar seviyesinde tamamlamıştı.

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