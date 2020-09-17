ABD'nin petrol ihracatı yılın ilk yarısında yüzde 10 arttı

ANKARA (AA) - Dünyanın en büyük ham petrol üreticisi ABD'nin petrol ihracatı bu yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 10 artarak günlük ortalama 3,2 milyon varile yükseldi.

AA muhabirinin ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA) verilerinden derlediği bilgilere göre, ABD'nin petrol ihracatı geçen yılın ilk yarısında günlük 2,9 milyon varil olarak kayıtlara geçmişti.

ABD'nin bu yılın ilk yarısında en çok ham petrol ihracatı yaptığı ülke günlük ortalama 389 bin varil ile Kanada oldu. Onu, günlük 361 bin varil ile Çin takip etti.

Ocak-haziran döneminde ABD'nin ham petrol ihracatı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yaklaşık yüzde 10 artarak günlük ortalama 3,2 milyon varile çıktı.

Bu dönemde, ABD'nin Hollanda'ya ihraç ettiği ham petrol miktarı yüzde 11, İngiltere'ye ise yüzde 18 arttı. Söz konusu dönemde, ABD'nin ham petrol ithalatı ise yüzde 12 azalarak günlük ortalama 6,2 varil seviyesine geriledi.