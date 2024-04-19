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ABD'nin oyunu belli oldu: Gizlice baskı yapıyormuş! Öyle bir detay ortaya çıktı ki, dikkat çekti

Yeniakit Publisher
2024-04-19 22:59:00 - 2024-04-19 23:06:15
ABD'nin oyunu belli oldu: Gizlice baskı yapıyormuş! Öyle bir detay ortaya çıktı ki, dikkat çekti

ABD'nin, gizlice Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyelerini, Filistin'in dünya örgütünün tam üyesi olma teklifini reddetmeye zorladığı bildirildi. Gündeme gelen haberin detayları merak edildi! İşte o habere dair merak edilen detaylar...

Skandal gelişme Çarşamba günü, çevrimiçi bir Amerikan haber kuruluşu olan The Intercept tarafından bildirildi. Yayınlanan haberde, "ABD Dışişleri Bakanlığı'nın gizli olmayan yazışmalarına" atıfta bulunuldu. Telgraflar, Konsey'e üye devletlerin devlet oluşumuna karşı çıkmalarının, ABD'nin bu ihtimali veto etmesini ortadan kaldıracağını gösterdi.

Bir telgrafta şöyle yazıyordu: "Sizi, 'Filistin'in BM üyesi devlet olarak kabul edilmesini öneren herhangi bir olası Güvenlik Konseyi kararını desteklememeye çağırıyoruz..."

Devlet olmayı reddetmeye zorlanan ülkeler arasında Konseyin dönüşümlü başkanı Malta da yer alıyor. Özellikle Ekvador'dan, BM'nin tanınmasına karşı çıkmak için Malta ve Fransa dahil diğer ülkelerle lobi yapması isteniyor.

Başka bir telgrafta şöyle deniyordu: "Ekvador, 'Filistin' kararını reddederken (ABD ile yalnız) yalnız görünmek istemez."

Güvenlik Konseyi, 2011'den bu yana Filistin Yönetimi'nin tam üye statüsü talebini reddediyor. Güvenlik Konseyi'nde Arap uluslarını temsil eden Cezayir'in öne sürdüğü devlet oylaması 18 Nisan'da (bugün) yapılabilir.
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Washington'un hamlesi, İsrail rejiminin 7 Ekim'de Gazze Şeridi'nde sürdürdüğü soykırım savaşının Filistinlilere yönelik sempatiyi ve Filistin Devleti'nin tanınması yönündeki uluslararası çağrıları artırmasıyla ortaya çıktı.

Cuma günü Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong, bu hafta başında yaptığı ve Avustralya'nın yakın vadede Filistin devletini tanıyabileceğine dair bir ipucu olarak görülen sözlerini savundu.

Geçtiğimiz Çarşamba günü İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, İspanya'nın "Filistin devletini tanımaya hazır" olduğunu söyledi.

İrlanda aynı zamanda Taoiseach Simon Harris'in Filistin'in devletini savunmasıyla Filistinlilerin haklarının tanınması için de baskı yapıyor.

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