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ABD’nin ödül oyunu tam bir kandırmaca

ABD’nin başına ödül koyduğu PKK elebaşlarından Murat Karayılan, buna tepkisini ağır küfürler ve tehditlerle gösterdi.

24 Kasım 2018 Cumartesi 21:22
ABD’nin ödül oyunu tam bir kandırmaca

 Yeni Akit  Özel 

Akit’in bölge kaynaklarından edindiği bilgiye göre, kendilerine bağlı bir uydu kanalına röportaj veren Karayılan, kameraların kapalı olduğu bölümde ABD ve Trump’a çok ağır ifadelerle yüklendi. “ABD’nin bizimle ilgili ödül koyma konusu onların ince hesapları ile ilgilidir. Yoksa nazarımda hiçbir geçerlilik ve harbiyesi yoktur” diyen Karayılan, “ABD’nin bu bölgede bize bu kadar ihtiyacı olduğu bir dönemde bize dikilme ya da riske etme şansı sıfır düzeyinde. Ha böyle kuru gürültüye pabuç da bırakmayız. Sanırım bunlar kart horoz Trump’ın oyunları. Hiç yoktan kendine teneke bağlatacak p…vnk. Şu an dünyanın en etkin örgütü biziz” şeklinde konuştu.

Benim muhatabım Pentagon

Benim muhatabım Pentagon, o da haddini bilerek konuşmak kaydıyla” ifadelerini kullanan Karayılan">Murat Karayılan şu ifadelerle Trump yönetimine yüklendi: “Çok sıkacak canımı, şuradan aldıracağım 4 tane üst düzey subayını, diyeceğim ‘gelsin Trump teslim alsın… ABD aptal değildir. Sanırım bizimle oyun olmayacağını bilir. Kamboçya’da, Vietnam’da bile altlarına kaçırdılar. Bize dayanma şansları da, halleri de teşebbüsleri de olmaz, olamaz. İnanmam. O basit kandırmaca ve siyaset durumları da bizim için değildir.

Haber Tarihi: 24 Kasım 2018 Cumartesi 21:22
  1. Pentagon
  2. ABD
  3. Karayılan'dan Trump'a küfür
  4. Trump

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