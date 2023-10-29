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Gündem ABD'nin New York ve New Jersey eyaletlerinde İsrail karşıtı protestolar düzenlendi
Gündem

ABD'nin New York ve New Jersey eyaletlerinde İsrail karşıtı protestolar düzenlendi

Yeniakit Publisher
2023-10-29 07:12:00 -
ABD'nin New York ve New Jersey eyaletlerinde İsrail karşıtı protestolar düzenlendi

ABD'nin New York ve New Jersey eyaletlerinde, İsrail'in Gazze'ye saldırıları protesto edildi.

New York'un Brooklyn kentinde "Gazze İçin Brooklyn Tufanı" mottosuyla düzenlenen protestoda binlerce gösterici Gazze'deki insani duruma dikkati çekerek İsrail'in saldırılarına son vermesi çağrısında bulundu.

New York ve çevre eyaletlerde faaliyet gösteren 20 farklı sivil toplum örgütünün ortak düzenlediği eylemde, Brooklyn Müzesi'nin önünde toplanan kalabalık, Brooklyn Köprüsü üzerinden Manhattan adasına kadar yürüdü.

Gazze’de "acil ateşkes" talebiyle slogan atan göstericiler sık sık, ABD Başkanı Joe Biden ve İsrail Başbakanı Binyamin Netenyahu aleyhine tezahürat yaptı.

X Platformunda eylemin duyurusu için paylaşılan afişte , "Onlar susturmaya çalıştıkça sesimizi daha da yükselteceğiz." ifadesine yer verildi.

Brooklyn kentinde yaşayan Yahudi asıllı Amerikalılardan bazıları ise sosyal medyadaki paylaşımlarında, Yahudi tatili olan Şabat (Cumartesi) günü böyle bir eyleme izin veren New York Polis Teşkilatına (NYPD) tepkisini ortaya koydu.
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- New Jersey'de iki karşıt grup aynı anda eylem gerçekleştirdi

New Jersey eyaletinde Filistin ve İsrail destekçisi gruplar, Jersey City Belediyesinin önündeki alanda aynı anda eylem gerçekleştirdi.

Daha kalabalık olan Filistin destekçisi grupta yer alan ve konuşma yapan bazı Yahudi asıllı Amerikalılar, İsrail'deki Yahudi akrabalarının güven içinde yaşaması için Filistinlilerin de özgürce yaşama hakkına kavuşması gerektiği inancını paylaştı.

Filistinli grubun konuşmalarını sabote etmeye çalışan İsrail destekçisi grup ise zaman zaman Tevrat'tan bölümler ve marşlar okumayı tercih etti.

Gazze'deki sivillerin 7 Ekim'den bu tarafa içinde bulunduğu insani duruma dikkati çekerek acil ateşkes çağrısı yapan Filistin destekçileri, konuşmalarında İsrail'e verilen ABD yardımlarının sonlandırılması çağrısına bulundu.

 

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DÜNYANIN DÖRT BİR YANINDA NETİCESİ OLMAYAN PROTESTOLAR NE İŞE YARIYOR, BOMBALAR MI DURDU?, KATLİAMLAR MI DURDU? SOYKIRIM MI DURDU?, BM'NİN ATEŞ KES KARINI MI UYGULANDI? DEMEK Kİ İSRAİL BUNLARDAN ANLAMIYOR, NETİCE ALMAK İSTİYORSAN, SÖZDEN ANLAYANA SÖZ İLE, KÖTEKTEN ANLAYANA KÖTEK İLE CEVAP VERİLİR.
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