ABD’nin neden oyaladığı ortaya çıktı! Müzakere masasında PKK planı

Yusuf Kenan Çakır yeniakitt.com.tr

Güvenlik Stratejileri Uzmanı Abdullah Ağar, ABD’nin Türkiye’yi oyalamaya dönük “güvenlibölge” planının PKK’nın önerdiği plan olduğunu belirterek, “Türk askerinin olamayacağına, sadece sınırlı ve dar kırsal alanlarda olabileceğine, inisiyatifin ve yönetimin doğrudan ya da dolaylı olarak YPG/PKK’lılarda (YPG/PKK’nın türevinin türevi sözde yerel ve askeri meclislerde) olacağına dair pek çok cümle kuruyor.” dedi.

ABD PKK’nın önerisini plan olarak sundu

ABD’nin müzakere masasına YPG/PKK’nın kendisine sunduğu planı koyduğunun anlaşıldığını belirten Ağar, şöyle devam etti:

“ABD’nin Türkiye’ye dayattığı ‘3 bantlı plan’ olarak tanımladığı, şu ana kadar tekzip edilmeyen ve Güvenli Bölge’nin derinliğine, genişliğine, bileşenlerine, kurgusuna, meskun mahallerin statüsüne/yönetimine dair olası plan, YPG/PKK’nın; “ABD’ye sundum” dediği planın neredeyse birebir aynısı. YPG/PKK’nın ABD’lilere sunduğunu söylediği bu planın ayrıntıları 19 Temmuz tarihli PKK yandaşı medyada ve Fehim Taştekin’in kaleminden BBC Türkçe’de manşetten yer aldı.”

PKK planın detaylarını FETÖ’cü gazetecilere verdi

Güvenlik Stratejileri Uzmanı Abdullah Ağar, “YPG/PKK’nın Suriye’deki sözde komutanı Şahin Cilo kod Ferhad Abdi Şahin’in manşetlere taşınan bu çoklu röportajı; Fehim Taştekin’e, Hayko Bağdat’a, Ergun Babahan’a (!) ve PKK’nın yayın organlarından Erdal Er’e verdiği görülüyor. YPG/PKK’nın sözde komutanı Şahin Cilo kod Ferhat Abdi (41 sivilin öldüğü 341 sivilin de yaralandığı Ankara Kumrular, Gaziantep, İstanbul Güngören, Antalya ve Kuşadası katliamlarının emrini vermekten ve Güneydoğuda 63 askerimizin şehit edilmesinden sorumlu, başına 4 milyon ödül konmuş, kırmızı listede) Güvenli Bölge içinde kalan meskun mahallerde Türk askerinin olamayacağına, sadece sınırlı ve dar kırsal alanlarda olabileceğine, inisiyatifin ve yönetimin doğrudan ya da dolaylı olarak YPG/PKK’lılarda (YPG/PKK’nın türevinin türevi sözde yerel ve askeri meclislerde) olacağına dair pek çok cümle kuruyor. Ve en kötüsü bu plan üzerinden ‘üstü kapalı’ Türkiye’nin YPG/PKK’yı kabul etmesi gerektiğini söylüyor.” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin “güvenli bölge” tezi dönemseldi

Ağar, “Türkiye’nin güvenli bölge tezi, ABD’nin; ‘Dönemsel ve taktiksel’ dediği YPG/PKK’yı kullanma gerekçelerini dikkate alan bir ara formdu. Yani amaç değil, araçtı. Sonraki aşamada Suriye’deki YPG/PKK’nın ilgasını, dağıtılmasını, elindeki silahların alınmasını, istismarlarının engellenmesine amaçlayan bir adımdı. Ama şimdi?” diye sordu.

PKK’nın sunduğu kırmızı elma, yersek...

Ağar, analizini şu uyarılarla tamamladı: “Bu konu ile uğraşırken dün akşam sözde komutan Şahin Cilo kod Mazlum Abdi’den GÜVENLİ BÖLGENİN GENİŞLİĞİ ile ilgili yeni ve kurnazca bir hamle geldi; Mazlum Abdi; ‘Tüm sınır hattı Güvenli Bölge kapsamına alınmalıdır’ diyor ve alay edercesine ekliyor; ‘Ancak Türkiye bu süreci Gire Spi (Tel Abyad) ve Serekaniye (Resulayn) arasında başlatmak istiyor!'

Bu da Pamuk Prenses’in kırmızı elması misali. PKK’nın sunduğu bu elmayı artık yerseniz!

Tabi zehirli elma sadece bu değil. Pek çok. Hangi şekilde olursa olsun, siz YPG/PKK’nın kalıcılığını-meşruiyeti ve dokunmayacağınızı kabul ettikten sonra. YPG/PKK’nın ABD’ye sunduğu ve ABD’nin Türkiye’ye kurnazca dayattığı; çöllük alanlarla sınırlı ‘sonrasına sonra bakarız’ 5-7 km derinliği kabul eder, bütün meskun mahalleri ve 5-7 km’lik derinliğin güneyini YPG-PKK’ya bırakır, buradan YPG/PKK’nın varlığını ve meşruiyetini adım adım ve alışa alışa kabule doğru giderseniz, o da size bütün sınır boyunca daracık bir derinlikte “Çöl kumu yutmaktan, kendinizi avutmaktan ve artık Suriyeli misafirlerimizi ev sahibi olarak kabul etmekten başka bir işe yaramayacak” bir yılan gibi sınır boyunca uzanan sözde güvenli bir bölgeyi (!) bahşetmeye kalkıverir.”