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Dünya ABD'nin nasıl kaybettiği ortaya çıktı! BAE hepsini işe aldı
Dünya

ABD'nin nasıl kaybettiği ortaya çıktı! BAE hepsini işe aldı

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) eski Ulusal Güvenlik Ajansı (NSA) çalışanlarının, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) adına Katar’a karşı internet korsanlığı yaptığı belirtildi.

Yeniakit Publisher
2021-02-07 00:03:00 -
ABD'nin nasıl kaybettiği ortaya çıktı! BAE hepsini işe aldı

New York Times’te yer alan "ABD, hackerlara karşı nasıl kaybetti?" başlıklı haberde, eski ABD NSA çalışanlarının yüksek maaş ve lüks yaşam vaadiyle Abu Dabi yönetimi tarafından 2014'te siber saldırı ve istihbarat faaliyetlerinde bulunmak üzere işe alındığı aktarıldı.

Haberde, CyberPoint gibi aracı ABD şirketleri üzerinden "Amerika’nın Terörle Mücadelesi"nin uzantısı çerçevesinde aşırıcı grupları sözde takip amacıyla yapılan alımlarda, BAE adına özellikle bölge ülkelerine yönelik internet korsanlığı faaliyetlerinde bulunulduğu vurgulandı.

Katar kraliyet ailesinden Uluslararası Futbol Birliği Derneği (FIFA) yöneticilerine kadar BAE’nin hasım olarak gördüğü geniş bir alanda bilgisayar korsancılığı yapıldığı altı çizilen haberde, siber korsanlık faaliyetleri sırasında eski NSA çalışanlarının radarına zaman zaman ABD üst yönetiminden yazışmaların da düştüğüne de işaret edildi.

ABD Rus hackerlar tarafından saldırıya uğradı

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