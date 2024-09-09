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Medya ABD'nin milyar dolarlık Türkiye kuşatma planı ortaya çıktı! Bunlar binmeyeceği eşeğe ot vermez
Medya

ABD'nin milyar dolarlık Türkiye kuşatma planı ortaya çıktı! Bunlar binmeyeceği eşeğe ot vermez

Yeniakit Publisher
2024-09-09 12:50:00 - 2024-09-09 11:23:03
ABD'nin milyar dolarlık Türkiye kuşatma planı ortaya çıktı! Bunlar binmeyeceği eşeğe ot vermez

Aydınlık gazetesi yazarı İsmet Özçelik, ABD'nin, çıkarları için her yolu denediğini ve gazeteciler ile sivil toplum örgütlerini kullandığını ifade etti. Özçelik, ABD'nin bu tür faaliyetler için milyar dolarlık bütçeler ayırdığını belirtti. Özçelik, ABD'nin Türkiye'yi kuşatma çabalarına dikkat çektiği yazısında özetle şunları kaydetti:

Aydınlık gazetesi yazarı İsmet Özçelik, ABD'nin, çıkarları için her yolu denediğini ve gazeteciler ile sivil toplum örgütlerini kullandığını ifade etti. Özçelik, ABD'nin bu tür faaliyetler için milyar dolarlık bütçeler ayırdığını belirtti. Özçelik, ABD'nin Türkiye'yi kuşatma çabalarına dikkat çektiği yazısında özetle şunları kaydetti:

"ABD çıkarı için her şeyi yapar.

Klasik yöntemlerinden biri de adam devşirme.

Gazeteciler, akademisyenler…

Sivil toplum örgütleri…

Diğer bir deyişle “sivil örümcekler.”

Hiçbir masraftan kaçınmaz.

Bütçelerinden kaynak ayırır.

Bunu da değişik yöntemlerle dağıtır.

Öyle milyonlar değil, milyar dolarlar.

GAZETECİLER

Gazeteciler için izlenen yöntem.

Genelde şöyledir:

Önce 3 haftalık ABD gezisi.

Uygun görülenlere 6 aylık burslar.

En kullanışlılara 2 yıllık eğitim.

Tüm masrafları karşılanır.

ABD üst düzey isimlerle görüşme.

Kendilerini “önemli kişi” olarak hissettirme.

Sonrasında ülkelerinde önlerini açma.

Kritik görevlere gelmelerini sağlama.

SON DÖNEMLER

Son dönemlerde internet yayınları öne çıktı.

Sosyal medya ağırlık kazandı.

Adını da onlar koydu.

“Özgür basın.” (!)

Bunlara destek için kesenin ağzını açtılar.

Kendi çıkarları için kullanıyorlar.

Al gülüm, ver gülüm…

Eskiden ödenen paralar raporlarda yer alırdı.

Tezgah açığa çıkınca gizlediler.

Örneğin, ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi’nin 28 Mart 2023’teki oturumunda Ulusal Demokrasi Vakfı (NED) Başkanı Damon Wilson ayrıntılı bilgi verdi.

Türkiye’deki seçimlere müdahalelerini…

Basını nasıl kullandıklarını…

Kaç kuruluşa para aktardıklarını söyledi.

Para verdikleri isimleri açıklamadı.

Gerekçesi de şu: “Başlarına kötü şeyler gelebilir.”

(...) Sadece NED değil, başkaları da var.

Türkiye kuşatılmaya çalışılıyor.

Amaç Türkiye’yi çökertmek.

Şunu aklımızdan çıkarmayalım:

“ABD, AB binmeyeceği eşeğe ot vermez.” "

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