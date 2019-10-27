ABD'nin kurduğu DEAŞ'ın kullanım süresi doldu! Yeni proje örgüt ne olacak?

ABD'nin, terör örgütü DEAŞ'ın elebaşı Ebubekir el-Bağdadi'yi İdlib'de öldürdüğü operasyonda ABD birlikleri geceyarısı helikopterle indirme yaparak yaklaşık 4 saat süren çatışmaya girdi. Yakalanacağını anlayan Bağdadi'nin kendisini patlattığı açıklandı.

Yeni proje örgüt kim ve nasıl olacak?

ABD'nin bir bölgeyi karıştırmak ve daha sonra oraya müdahalede bulunmak için uyguladığı senaryonun son örneği terör örgütü DEAŞ'tı. DEAŞ'la mücadele eder gibi görünen derin Amerika, bir başka terör örgütü YPG'nin önünü açtı. YPG'li teröristleri silahlandırarak 'DEAŞ'la mücadele' adı altında meşruiyet sağlamaya çalıştı.

DEAŞ'ı ABD'nin kurduğunu da Başkan Trump resmen açıklamıştı. Bir konuşmasında Trump, "DEAŞ'ı Obama kurdu. DEAŞ'ın kurucusu o. Ve şunu da söylemeliyim, yardımcılığını da ezik Hillary Clinton yaptı" şeklinde konuşmuştu.

Trump bugün yaptığı açıklamada ise Bağdadi'nin öldürüldüğünü dünyaya duyurdu. Trump'ın konuşmasında dikkat çeken nokta ise Bağdadi'nin yerine gelecek olan ismi ve nerede olduğunu bildiğini söylemesiydi. Şimdi akıllara gelen soru ise yeni proje terör örgütün kim ve nasıl olacak? sorusu merak konusu oldu.