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Dünya ABD'nin kuklası Birleşik Arap Emirlikleri'nden İsrail'e kıyak
Dünya

ABD'nin kuklası Birleşik Arap Emirlikleri'nden İsrail'e kıyak

Amerika Birleşik Devletleri'nin Ortadoğu'daki kuklası Birleşik Arap Emirlikleri, İsrail ile arasında karşılıklı olarak vizenin kaldırılacağı belirtildi.

Yeniakit Publisher
2020-10-20 14:57:00 -
ABD'nin kuklası Birleşik Arap Emirlikleri'nden İsrail'e kıyak

İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile arasındaki normalleşme anlaşmasının ardından bu sefer de karşılıklı vizelerin kaldırılması gündeme geldi. İsrail medyası, İsrail ile BAE arasında karşılıklı olarak vizenin kaldırılmasına yönelik anlaşmanın bugün imzalanacağı bildirildi.

İlk Arap ülkesi oldu

İsrail medyasının haberine göre, BAE'nin, İsrail için vizeyi kaldıran ilk Arap ülkesi olacağına işaret edildi.

Anlaşmanın, Tel Aviv'deki Uluslararası Havalimanı Ben Gurion'da düzenlenecek törende, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Maliye Bakanı Steven Mnuchin ve BAE Maliye Bakanı Ubeyd bin Hamid et-Tayyar'ın katılımıyla imzalanacağı, ardından ortak açıklama yapılacağı ifade edildi.

Diğer yandan, bugün İsrail'e gelecek olan BAE heyeti, İsrail ile iki taraf arasında ticari seferlerin kolaylaştırılması için de bir dizi anlaşma imzalayacak.

İsrail, 15 Eylül'de Beyaz Saray'da düzenlenen törenle BAE ve Bahreyn ile ilişkileri normalleştirme anlaşması imzalamıştı.

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