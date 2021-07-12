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ABD’nin karşı çıktığı Kuzey Akım-2’nin yapımı ağustosta tamamlanacak
Dünya ABD’nin karşı çıktığı Kuzey Akım-2’nin yapımı ağustosta tamamlanacak
Dünya

ABD’nin karşı çıktığı Kuzey Akım-2’nin yapımı ağustosta tamamlanacak

Kuzey Akım-2 doğalgaz boru hattının yapımının önümüzdeki ağustos ayında tamamlanmasının ve hattın yıl sonuna kadar faaliyete geçmesinin beklendiği belirtildi.

Yeniakit Publisher
2021-07-12 09:32:00 -
ABD’nin karşı çıktığı Kuzey Akım-2’nin yapımı ağustosta tamamlanacak

Şu anda boru hattının yüzde 98’inin tamamlandığı, kalan yüzde ikili kısmının iki koldan biri ile ilgili olduğu belirtildi. Hattın bitiminin ağustos sonuna kadar bitirilmesi bekleniyor.

Test ve sertifikasyon çalışmalarının her iki kol üzerinden 2-3 ay süreceği de bildirildi.

Toplam maliyeti 10 milyar avro civarında olması beklenen Kuzey Akım 2 projesiyle yılda 55 milyar metreküplük Rus gazının Baltık Denizi üzerinden Almanya'ya sevk edilmesi planlanıyor. Rus enerji şirketi Gazprom, ABD’nin uyguladığı yaptırımlar nedeniyle İsviçreli yapımcı şirketin çalışmaları durdurduğu için Kuzey Akım-2’nin yapımını kendi imkanlarıyla devam ettiriyor.

ABD, Ukrayna, Polonya ile Baltık ülkelerinin inşasına karşı çıktığı projenin ortakları arasında proje sahibi Gazprom'un yanı sıra Shell, OMV, Engie, Uniper ve Wintershall gibi şirketler yer alıyor.

 

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