ABD’nin kararı terör örgütünü adeta çıldırttı

ABD Başkanı Donald Trump’ın, “Suriye’de olmamızın tek sebebi DEAŞ’ı yendik” açıklamalarının ardından çekileceğini açıklaması, binlerce tır silah mühimmat ve lojistik malzeme desteği verdiği terör örgütü PKK/YPG çılgına döndü. Terör örgütü PKK/YPG Suriye’de işgal ettiği topraklarda ABD’nin desteği ile yıllardır bölge halkına baskı ve zulmedip Türkiye’yi tehdit ederken bir anda açıkta kaldı. ABD’nin hangi koşullarda, ne kadar sürede bölgedeki askeri varlığını sonlandıracağı belirsizliğini korurken, dün sabah saatlerinden itibaren çok önemli stratejik silahlarını da terör örgütüne bırakmadan beraberinde götürmesi, terör örgütü PKK/YPG ve sözde siyasi ayağı PYD’yi adeta çılgına çevirdi.

Paçaları tutuştu

Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi’nin (SOHR) PKK/YPG’li bir yetkiliye dayandırdığı habere göre, terör örgütü, ABD’nin Suriye’den çekilme kararının ‘PKK/YPG’nin sırtına saplanmış bir hançer’ olduğunu aktardı.

Terör örgütüne yakınlığıyla bilinen bazı haber ajansları ise, “Eğer ABD güçlerini çekerse bu sırtımıza saplanmış bir hançer ve DAEŞ’e karşı ölenlere büyük bir ihanettir” ifadelerini kullandı.

Terör örgütü PKK/PYD sözde Eşbaşkanı Şahoz Hasan, “Bu konu hakkında konuşmak için daha erken. Acele etmememiz gerek” ifadeleriyle ABD’ye geri adım attırmak için batılı ülkelerin baskı yapması için çağrıda bulundu. Beyaz Saray’ın resmi tutumunu bekleyeceklerini belirten sözde eşbaşkan Hasan “ABD resmi bir şekilde güçlerini çekeceğini bildirdiğinde, o zaman tutumumuzu açıklayacağız” diyerek ABD’ye içeriden baskı yaptıklarını ima etti.

Terör örgütü protestolara başladı

ABD’nin Suriye’den çekilme kararını açıklaması sonrası bölücü terör örgütü PKK’nın paçavraları ile Beyaz Saray önünde toplanan terör sevici gruplar, sloganlar atarak Trump’ı protesto etti. Terör örgütünün batılı ülkelerdeki sivil görünümlü teröristleri de destek aldıkları ülkelerin liderlerine Trump’a baskı yapılması için girişimlerde bulunmaya başladılar.