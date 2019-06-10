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ABD’nin kadrosu açıklandı

2019 FIBA Dünya Kupası’nda Türkiye ile birlikte E Grubu’nda mücadele edecek olan Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Milli Basketbol Takımı’nın aday kadrosu açıklandı.

10 Haziran 2019 Pazartesi 23:50
ABD’nin kadrosu açıklandı

2019 FIBA Dünya Kupası’nda Türkiye ile birlikte E Grubu’nda mücadele edecek olan Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Milli Basketbol Takımı’nın aday kadrosu açıklandı.


Çin’de 31 Ağustos-15 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek 2019 FIBA Dünya Kupası’nda Türkiye, Çekya ve Japonya ile beraber E Grubu’nda mücadele edecek ABD Basketbol Takımı’nın aday kadrosu açıklandı. ABD Basketbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, 5-9 Ağustos’ta Las Vegas’ta gerçekleştirilecek olan milli takım kapına 20 oyuncu davet edildi. Bu kampın ardından kadro 12 kişiye indirilecek.



ABD’nin aday kadrosunda yer alan basketbolcular şöyle:


"Damian Lillard (Portland Trail Blazers), Kemba Walker (Charlotte Hornets), Kyle Lowry (Toronto Raptors), Donovan Mitchell (Utah Jazz), CJ McCollum (Portland Trail Blazers), James Harden (Houston Rockets), Eric Gordon (Houston Rockets), Bradley Beal (Washington Wizards), Harrison Barnes (Sacramento Kings), Tobias Harris (Philadelphia 76ers), Khris Middleton (Milwaukee Bucks), Jayson Tatum (Boston Celtics), P.J. Tucker (Houston Rockets), Kyle Kuzma (Los Angeles Lakers), Paul Millsap (Denver Nuggets), Kevin Love (Cleveland Cavaliers), Myles Turner (Indiana Pacers), Brook Lopez (Milwaukee Bucks), Andre Drummond (Detroit Pistons), Anthony Davis (New Orleans Pelicans)"

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Haber Tarihi: 10 Haziran 2019 Pazartesi 23:50
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