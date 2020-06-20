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Aktüel

ABD’nin Kabil büyükelçiliği çalışanlarında korona virüs tespit edildi

Afganistan’da ABD’nin Kabil büyükelçiliği çalışanlarında korona virüs tespit edildiği belirtildi.

Yeniakit Publisher
2020-06-20 14:22:34 -
ABD’nin Kabil büyükelçiliği çalışanlarında korona virüs tespit edildi

Afganistan’da ABD’nin Kabil büyükelçiliği çalışanlarında korona virüs tespit edildiği belirtildi.


ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, başkent Kabil’deki ABD büyükelçiliği çalışanlarında korona virüs tespit edildiği belirtildi. Açıklamada toplam kaç kişide korona virüs tespit edildiği belirtilmezken, virüse yakalananlar arasında diplomatlar ve yerli personelin de bulunduğu kaydedildi. Yapılan açıklamada, büyükelçiliğin korona virüsün yayılmasını önlemek için gerekli tüm tedbirleri uyguladığı belirtildi.


Yerel kaynaklar tarafından yapılan bir başka açıklamada ise, büyükelçilikte güvenlik personeli olarak görev yapan yaklaşık 20 Nepal uyruklu çalışanın korona testinin pozitif çıktığı kaydedildi.

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