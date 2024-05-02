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Ekonomi ABD'nin israf zihniyeti pahalıya patladı! Milyarlarca dolarlık tahvil satışı yapacaklar
Ekonomi

ABD'nin israf zihniyeti pahalıya patladı! Milyarlarca dolarlık tahvil satışı yapacaklar

Yeniakit Publisher
2024-05-02 05:30:00 -
ABD'nin israf zihniyeti pahalıya patladı! Milyarlarca dolarlık tahvil satışı yapacaklar

ABD Hazine Bakanlığı, 3, 10 ve 30 yıl vadeli olarak milyarlarca dolarlık tahvil ihracı yapacak.

ABD Hazine Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, gelecek hafta 3 tahvil ihalesinin gerçekleştirileceği bildirildi.

Açıklamada, 7 Mayıs'ta 58 milyar dolar tutarında 3 yıl vadeli, 8 Mayıs'ta 42 milyar dolar tutarında 10 yıl vadeli ve 9 Mayıs'ta 25 milyar dolar tutarında 30 yıl vadeli tahvillerin ihraç edileceği belirtildi.

Toplam 125 milyar dolarlık devlet tahvili satışının gerçekleştirileceği aktarılan açıklamada, söz konusu ihracın yaklaşık 17,2 milyar dolarlık yeni nakit yaratacağı kaydedildi.

Açıklamada, Ağustos 2023'ten bu yana tahvil ihracının boyutunun önemli ölçüde artırıldığı belirtilerek, en azından gelecek birkaç çeyrekte daha fazla artış ihtiyacının öngörülmediği ifade edildi.

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Yorumlar

Ömer

Hepsi batsın yok olsun başta eşkıya başı abd olmak üzere , canları cehenneme.
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