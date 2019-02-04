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ABD'nin hedefindeki merkezde yangın! 3 bilim insanı öldü...

İran'ın başkenti Tahran'daki Uzay Araştırmaları Merkezi'nde çıkan yangında üç bilim insanı hayatını kaybetti.

04 Şubat 2019 Pazartesi 06:25
ABD'nin hedefindeki merkezde yangın! 3 bilim insanı öldü...

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı ISNA'ya göre, Haberleşme ve Bilgi  Teknolojileri Bakanı Muhammed Cevad Azeri Cehromi, Tahran'ın merkezindeki Uzay Taşımacılığı Sistemleri Enstitüsü'nde henüz belirlenemeyen nedenle yangın  çıktığını açıkladı.

Cehromi, "Yangın nedeniyle üç iş arkadaşımız hayatını kaybetti." dedi.

Yangının binada görevli personelin devrimin yıl dönümü dolayısıyla  düzenlenen kutlama programına katıldıkları sırada çıktığını belirten Cehromi, bu  nedenle kimsenin durumu fark edemediğini söyledi.

İranlı Bakan, yangının ne zaman çıktığı ve yaşamını yitirenlerin  isimleriyle ilgili bilgi vermedi.

ABD tepki göstermişti

İran Haberleşme ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığına bağlı faaliyet  gösteren Uzay Araştırma Merkezi'nin çalışmaları, Washington'un tepkisine neden olmuştu. Tahran'ın uydu faaliyetlerini balistik füze programının parçası olarak  değerlendiren ABD yönetimi, İran'a uydu fırlatma da dahil tüm balistik füze  faaliyetlerini durdurma çağrısında bulunmuştu.

Hazırlık yapıyorlardı

İran, 15 Ocak'ta "Peyam" (Mesaj) adlı yerli üretim uyduyu uzaya  fırlatmış ancak yörüngeye yerleştirme aşaması başarısızlıkla sonuçlanmıştı. Cehromi, kısa süre önce yaptığı açıklamada, sivil amaçlı yeni bir yerli üretim  uyduyu fırlatmaya hazırlandıklarını duyurmuştu.

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Haber Tarihi: 04 Şubat 2019 Pazartesi 06:25
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