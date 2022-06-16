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Dünya ABD'nin ham petrol stokları arttı
Dünya

ABD'nin ham petrol stokları arttı

ABD'nin ticari ham petrol stokları, geçen hafta bir önceki haftaya göre 2 milyon varil arttı.

Yeniakit Publisher
2022-06-16 09:27:00 -
ABD'nin ham petrol stokları arttı

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 2 milyon varil (yüzde 0,5) artarak 418 milyon 700 bin varile yükseldiğini açıkladı. Piyasa beklentisi stokların yaklaşık 1 milyon 200 bin varil azalacağı yönündeydi.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları ise 7 milyon 700 bin varil (yüzde 1,5) azalışla 511 milyon 600 bin varile geriledi.

Söz konusu dönemde ABD'nin benzin stokları da 700 bin varil (yüzde 0,3) düşüşle 217 milyon 500 bin varil oldu.

Petrol üretimi arttı

ABD'nin ham petrol ithalatı, geçen hafta bir önceki haftaya göre günlük ortalama 831 bin varil artışla 6 milyon 985 bin varil, ihracatı ise günlük ortalama 1 milyon 493 bin varil artışla 3 milyon 725 bin varil oldu.

Ülkenin günlük ham petrol üretimi de 4-10 Haziran haftasında 90 bin varil artarak 12 milyon 435 bin varil seviyesinde gerçekleşti.

EIA'nın "Haziran 2022 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu"na göre, ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretiminin 2022'de 11 milyon 920 bin varil, gelecek yıl ise 12 milyon 970 bin varil olması bekleniyor.

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