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Dünya ABD’nin güdümlü füze destroyeri Karadeniz’e ulaştı! Rusya füzeleri yerleştirdi, Su-30’lar harekete geçti
Dünya

ABD’nin güdümlü füze destroyeri Karadeniz’e ulaştı! Rusya füzeleri yerleştirdi, Su-30’lar harekete geçti

ABD'nin güdümlü füze destroyeri USS Donald Cook’un Karadeniz’e ulaşıp görevine başlamasının ardından Rusya, Kırım kıyılarına “Bastion” gemi karşıtı füze sistemleri yerleştirdi. Ayrıca Rusya Su-30 savaş uçaklarını da görevlendirdi.

Yeniakit Publisher
2021-01-29 10:29:00 -
ABD’nin güdümlü füze destroyeri Karadeniz’e ulaştı! Rusya füzeleri yerleştirdi, Su-30’lar harekete geçti

ABD'nin güdümlü füze destroyeri USS Donald Cook geçtiğimiz 25 Ocak'ta ulaştığı Karadeniz’de görevine başladı. Savaş gemisinin Karadeniz’e girişiyle birlikte Rusya’ya ait Su-30 savaş uçakları geminin tüm hareketlerini incelemeye başladı.

Rusya Savunma Bakanlığı, geminin Karadeniz’e girmesinden sonra Su-30 ve Su-24 savaş uçaklarının yanı sıra balistik füzeler ile Karadeniz Filosu tarafından tatbikat başlatıldığını duyurdu.

ABD gemisinin Karadeniz’e ulaşmasıyla Rusya tarafında başlayan hareketlilik devam ederken, Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Bastion adlı gemi karşıtı füze sistemlerinin Karadeniz kıyılarına kurulduğu bildirildi.

Kırım açıklarında bulunan Rus donanmasına ait gemi mürettebatları ile tatbikat hazırlıklarına devam edildiği aktarıldı.

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