Patlıcan közlenmeden önce yıkanır! İşte sebebi

Patlıcanın yüzeyinde bulunan toz, toprak ve pestisit kalıntılarının giderilmesi için yıkanması önerilir. Bu işlemle birlikte sebzenin daha güvenli bir şekilde tüketilmesi sağlanır. Közleme öncesinde yapılan yıkama sayesinde görünmeyen kirlerin uzaklaştırılması mümkün olur. Bu aşamada akan su altında hafifçe ovalanması tercih edilir. Böylece yüzeyde biriken yabancı maddelerin büyük kısmı temizlenmiş olur. Sonuç olarak daha hijyenik bir hazırlık süreci oluşturulmuş olur. Yıkanan patlıcanın yüzeyinde kalan suyun iyice kurulanması gerektiği belirtilir. Aksi takdirde közleme sırasında buhar oluşumu meydana getirilebilir. Bu durum patlıcan kabuğunun eşit şekilde yanmasını engelleyebilir. Kurulama yapıldığında kabuğun daha homojen bir şekilde közlenmesi sağlanır. Böylece iç kısmın yumuşaklığı daha dengeli hale getirilmiş olur. Sonuçta lezzet ve doku açısından daha başarılı bir sonuç elde edilir.