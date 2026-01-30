  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Çok fazla badem tüketilirse ne olur sorusu cevabını buldu! Büyük yıkım yapabilir... O strateji çöktü... Borsa İstanbul'dan büyük rekor Patlıcan közlenmeden önce yıkanır! İşte sebebi Bebek bekleyen anneler için gizli tehlike... Şok gelişme... Sayılar korkuttu Adana, Konya ve Niğde'de petrol şoku! İşte bu kötü oldu Para konusunda İktisatçı Pettifor konuştu! Trump için bakın neler neler söyledi?!? İtalyanların almak istediği Osimhen için cevap var! Juventus cephesinden kura sonrası flaş itiraf Sessiz alarm yeniden hortladı: Hindistan'da yayılan ölümcül virüs kapıda mı? Beyni koruyan miras... Modern diyetin panzehiri oldu! Bilim insanları duyurdu...
Kadın - Aile
5
Yeniakit Publisher
Patlıcan közlenmeden önce yıkanır! İşte sebebi
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Patlıcan közlenmeden önce yıkanır! İşte sebebi

Patlıcanın közlenmeden önce yıkanma süreci nasıl olmalı ve bunun hakkında hazırlık süreciyle ilgili tüm detayların cevabı ortaya çıktı... İşte sebebi diyebileceğimiz tüm detaylar...

#1
Foto - Patlıcan közlenmeden önce yıkanır! İşte sebebi

Peki, patlıcanlar közlenmeden önce neden yıkanır? İşte sebebi. Patlıcanın közlenmeden önce yıkanması, yüzeyde bulunan toz ve kirlerin uzaklaştırılması amacıyla önerilir. Bu işlem sayesinde sebzenin daha hijyenik bir şekilde hazırlanması sağlanır. Yıkama sonrasında yüzeyde kalan suyun kurulanması gerektiği belirtilir, böylece közleme sırasında buhar oluşumu engellenmiş olur. Bu adımların uygulanmasıyla lezzet ve doku açısından daha dengeli bir sonuç elde edilir.

#2
Foto - Patlıcan közlenmeden önce yıkanır! İşte sebebi

Patlıcanın közleme öncesinde temizlenmesiyle yüzeyde biriken yabancı maddelerin giderilmesi amaçlanır. Bu sayede hazırlık sürecinde daha güvenli bir ortam oluşturulmuş olur. Yıkama sonrasında yapılan kurulama işlemiyle kabuğun daha dengeli bir şekilde yanması desteklenir. Böylece pişirme sonunda istenen kıvam ve aroma elde edilmiş olur.

#3
Foto - Patlıcan közlenmeden önce yıkanır! İşte sebebi

Patlıcanın yüzeyinde bulunan toz, toprak ve pestisit kalıntılarının giderilmesi için yıkanması önerilir. Bu işlemle birlikte sebzenin daha güvenli bir şekilde tüketilmesi sağlanır. Közleme öncesinde yapılan yıkama sayesinde görünmeyen kirlerin uzaklaştırılması mümkün olur. Bu aşamada akan su altında hafifçe ovalanması tercih edilir. Böylece yüzeyde biriken yabancı maddelerin büyük kısmı temizlenmiş olur. Sonuç olarak daha hijyenik bir hazırlık süreci oluşturulmuş olur. Yıkanan patlıcanın yüzeyinde kalan suyun iyice kurulanması gerektiği belirtilir. Aksi takdirde közleme sırasında buhar oluşumu meydana getirilebilir. Bu durum patlıcan kabuğunun eşit şekilde yanmasını engelleyebilir. Kurulama yapıldığında kabuğun daha homojen bir şekilde közlenmesi sağlanır. Böylece iç kısmın yumuşaklığı daha dengeli hale getirilmiş olur. Sonuçta lezzet ve doku açısından daha başarılı bir sonuç elde edilir.

#4
Foto - Patlıcan közlenmeden önce yıkanır! İşte sebebi

Yıkanma işlemi sayesinde patlıcanın üzerindeki mikroorganizmaların azaltılması hedeflenir. Bu durum özellikle hazırlık öncesi bekletme sürecinde önem kazanır. Temizlenmiş bir yüzeyle çalışıldığında mutfak hijyenine katkı sağlanır. Ayrıca doğrama veya sap kısmının kesilmesi sırasında daha güvenli bir ortam oluşturulur. Bu yöntemle çapraz bulaşma riskinin azaltılması amaçlanır. Böylece genel mutfak düzeni ve sağlığı korunmuş olur.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Cemil Tugay'dan "AK Parti'ye katılma" açıklaması: Eşim boşarım dedi
Gündem

Cemil Tugay'dan "AK Parti'ye katılma" açıklaması: Eşim boşarım dedi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, AK Parti'ye katılma iddialarının asılsız olduğunu açıklayarak, "AK Parti'ye geçersem annem ev..
Hayatları yurt dışında geçmiş, Boğaziçi'nin monşerleri! ABD ve İsrail emperyalizminin satılmış alçakları…
Sosyal Medya

Hayatları yurt dışında geçmiş, Boğaziçi'nin monşerleri! ABD ve İsrail emperyalizminin satılmış alçakları…

İstanbul'un göbeğinde kaydedilen görüntülerde, bir kadının başörtülü vatandaşlara yönelik sarf ettiği nefret dolu sözler infiale yol açtı. "..
2008 Krizini önceden bilen isimden çarpıcı altın ve dolar açıklaması
Ekonomi

2008 Krizini önceden bilen isimden çarpıcı altın ve dolar açıklaması

2008 küresel ekonomik krizini önceden öngörmesiyle tanınan ABD’li ekonomist Peter Schiff, küresel piyasalarla ilgili yeni değerlendirmelerde..
Lavrov’dan dünyaya Türkiye ilanı: "Çökmekte olan yapıyı sadece Türk diplomasisi kurtarabilir!"
Dünya

Lavrov’dan dünyaya Türkiye ilanı: "Çökmekte olan yapıyı sadece Türk diplomasisi kurtarabilir!"

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye Gazetesi’ne verdiği tarihi röportajda Ankara’nın küresel siyasetteki eşsiz rolüne dikkat çekti..
Mourinho Fenerbahçe'yi rezil rüsva etti! Paranoyak bir kulüp...
Spor

Mourinho Fenerbahçe'yi rezil rüsva etti! Paranoyak bir kulüp...

Portekizli teknik adam Jose Mourinho, Benfica'nın başında Real Madrid'i elediği tarihi maçın ardından düzenlenen basın toplantısında eski ta..
Kırmızı et fiyatlarını düşürecek proje yolda! Pilot il olarak bakın hangisi seçildi
Ekonomi

Kırmızı et fiyatlarını düşürecek proje yolda! Pilot il olarak bakın hangisi seçildi

Erzurum'da kırmızı et üretimi için pilot proje masaya yatırıldı. Projeyle besilik materyal üretiminin desteklenmesi amacıyla etçi ırk erkek ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23