Çok fazla badem tüketilirse ne olur sorusu cevabını buldu! Büyük yıkım yapabilir... O strateji çöktü...
Badem ağacının meyvesi olan badem, gözyaşı şeklinde yenilenebilir tohumlar olarak bilinir. Kabuklu ya da kabuğu soyulmuş halde bulunabilir. İçeriğinde magnezyum bulunan badem, sinir ve kas fonksiyonlarında önemli rol oynar ve kalp atışını dengeleyerek kemiklerin güçlü kalmasında, bağışıklık sistemini destekleyerek vücudun hastalıklara karşı korunmasında etkilidir.
Bir avuç badem günlük olarak tüketilmesi gereken E vitamini ihtiyacının yarısını karşılamaktadır. E vitamini özellikle cilde etki ederek hücrelerin erken yaşlanmasına ve hastalanmaya yol açabilecek hasarlardan korur.
Bademin faydaları genel olarak şunlardır: Kötü kolesterolü azaltmaya yardım eder Kan basıncını dengeler Kan şekerini kontrol etmeyi kolaylaştırır Kalp hastalıkları riskini azaltır
Kemik ve diş yapısını güçlendirir Ciltte ince çizgiler ve kırışıklıklar oluşma riskini azaltır Kolon kanserine yakalanma riskini azaltan lif açısından zengindir
Kolesterolü düşürür Badem yemek kırmızı kan hücrelerinde yer alan E vitamini seviyesini artırarak kolesterol riskini azaltmaktadır. E vitamini ve antioksidanlar aynı zamanda vücutta oksidatif hasarı önlemeye yardımcı olmaktadır. Badem, kalp sağlığına fayda sağlayan lipid ve yağ seviyelerini iyileştirmede etkilidir.
Karbonhidrat bakımından düşük olan badem, sağlıklı yağ, protein ve lif bakımından zengindir. Bu yüzden badem, diyabetli hastalar için sağlıklı bir seçimdir. Diyabetli kişilerin vücudunda magnezyum eksikliği görülebilir. Badem de yüksek miktarda magnezyum içerdiğinden bu eksikliğin giderilmesinde ve kan şekeri düzeylerini düşürmede etkilidir.
Fıstığa karşı alerjisi olan kişilerin bademe de alerjisi olabilmektedir. Badem yedikten sonra kurdeşen, şişlik ve nefes almada zorluk görülüyorsa hemen uzman doktora başvurmak gerekebilir. Bu durum anafilaksi olarak bilinen durumu geliştirerek yaşamı tehdit etmektedir. Badem tüketmeden önce mutlaka alerjiniz olup olmadığını kontrol ettiriniz.
Çok fazla badem tüketilirse ne olur? Bademi ölçülü tüketmek önemlidir. Fazla tüketmek sağlık sorunlarını da beraberinde getirebilir. Badem tüketmek, kilo almaya, sindirim problemlerinin ortaya çıkmasına, böbrek taşı oluşmasına yola açarak fındık alerjisini ortaya çıkarabilir.
