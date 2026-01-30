O iki ülke arasında vize şartı kaldırıldı

Çin hükümeti, İngiltere ile ilişkilerde dikkat çeken bir adım atarak İngiliz vatandaşlarını tek taraflı vize muafiyeti programına dahil etti. Yeni düzenlemeyle birlikte İngiltere pasaportu taşıyanlar, Çin’e 30 güne kadar vizesiz giriş yapabilecek. Karar, İngiltere Başbakanı Keir Starmer’ın Pekin temasları sırasında kesinleşti.

Başbakanlık Ofisi’nden (10 Numara) yapılan açıklamada, iki ülke arasında imzalanan yeni ortaklık anlaşması kapsamında vize kurallarının önemli ölçüde gevşetildiği bildirildi. Buna göre hem turistik hem de ticari amaçlı kısa süreli seyahatlerde vize zorunluluğu tamamen kaldırıldı. Uygulamanın özellikle iş insanları, yatırımcılar ve ihracatçılar için büyük kolaylık sağlayacağı vurgulandı.

Bu hamleyle İngiltere; Fransa, Almanya, İtalya, Japonya ve Avustralya’nın da aralarında bulunduğu yaklaşık 50 ülkeyle aynı statüye yükseldi. Uzmanlar, kararın Çin-İngiltere hattında ticaret hacmini artırması ve karşılıklı turist sayısında sıçrama yaratması beklenen stratejik bir açılım olduğuna dikkat çekiyor.

Başbakan Keir Starmer ise yaptığı değerlendirmede, “Şirketlerimizin Çin’de büyümesini kolaylaştıracağız. Vize engelinin kalkması, ticaret ve istihdam için yeni fırsatlar yaratacak” diyerek kararın ekonomik etkisine işaret etti. Yeni dönemle birlikte Çin pazarı, İngiliz iş dünyası için daha erişilebilir hale gelirken, iki ülke arasında diplomatik ve ekonomik ilişkilerin hız kazanması bekleniyor.