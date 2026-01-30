Çin'den Trump'a Küba resti! Havana hattında gerilim tırmanıyor

Çin hükümeti, ABD Başkanı Donald Trump'ın Küba'ya petrol tedarik eden ülkelere yönelik ağır gümrük tarifeleri uygulama kararına sert tepki göstererek Havana yönetimine tam destek verdiğini açıkladı. Pekin'den yapılan resmi açıklamada, ABD'nin tek taraflı yaptırım ve tehditlerle küresel ticaret düzenini bozduğu vurgulanırken, Küba'nın egemenlik haklarının korunması gerektiği ifade edildi. Trump yönetiminin Küba üzerindeki ekonomik baskıyı artırmak amacıyla petrol akışını hedef alan bu hamlesi, Pekin-Washington hattında zaten gergin olan ilişkileri daha da alevlendirdi. Çinli yetkililer, enerji güvenliğinin uluslararası bir hak olduğunu belirterek Küba ile olan ticari ve stratejik iş birliklerini sürdüreceklerinin altını çizdi.