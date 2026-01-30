Çin'den Trump'a Küba resti! Havana hattında gerilim tırmanıyor
Çin hükümeti, ABD Başkanı Donald Trump'ın Küba'ya petrol tedarik eden ülkelere yönelik ağır gümrük tarifeleri uygulama kararına sert tepki göstererek Havana yönetimine tam destek verdiğini açıkladı. Pekin'den yapılan resmi açıklamada, ABD'nin tek taraflı yaptırım ve tehditlerle küresel ticaret düzenini bozduğu vurgulanırken, Küba'nın egemenlik haklarının korunması gerektiği ifade edildi. Trump yönetiminin Küba üzerindeki ekonomik baskıyı artırmak amacıyla petrol akışını hedef alan bu hamlesi, Pekin-Washington hattında zaten gergin olan ilişkileri daha da alevlendirdi. Çinli yetkililer, enerji güvenliğinin uluslararası bir hak olduğunu belirterek Küba ile olan ticari ve stratejik iş birliklerini sürdüreceklerinin altını çizdi.
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Ciakun, başkent Pekin'de düzenlenen basın toplantısında, Küba'nın ulusal egemenliğini ve güvenliğini savunduklarını belirtti.
Havana yönetiminin dış müdahalelere karşı duruşunu desteklediklerini vurgulayan Guo, Trump'ın Küba'ya petrol sağlayan ülkelere yönelik tarife uygulanmasını öngören kararına tepki gösterdi.
Guo, "Çin, Küba halkının haklarını elinden almaya yönelik girişimlere kararlılıkla karşıdır." ifadesini kullandı.
Trump, Küba'ya petrol satan veya sağlayan ülkelere yönelik gümrük tarifeleri getirilmesini öngören başkanlık kararnamesini imzalamıştı.
Beyaz Saray, söz konusu kararın, Küba'nın "zararlı eylem ve politikalarına" karşı ABD'nin ulusal güvenlik ve dış politika çıkarlarını korumayı amaçladığını savunmuştu.
Trump, 11 Ocak'taki paylaşımında da, Venezuela'dan Küba'ya "petrol ya da para gitmeyeceğini" belirterek, Havana yönetimine "geç olmadan anlaşma yapmaları" çağrısında bulunmuştu.