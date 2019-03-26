ABD'nin Golan Tepeleri kararına çok sert tepki!
Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, ABD'nin Golan Tepeleri ile ilgili kararına sert tepki göstererek, "Yabancı ülke liderlerinin başka ülkelerin toprakları üzerinde karar alma hakkı yoktur" dedi.26 Mart 2019 Salı 11:31
Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, ABD'nin Golan Tepeleri ile ilgili kararına sert tepki gösterdi. Mişel Avn, "(ABD'nin Golan Tepeleri kararı) Yabancı ülke liderlerinin başka ülkelerin toprakları üzerinde karar alma hakkı yoktur" dedi.
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