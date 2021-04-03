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Dünya ABD'nin gerilimi tırmandıracak Rusya teklifinde Türkiye detayı dikkat çekti
Dünya

ABD'nin gerilimi tırmandıracak Rusya teklifinde Türkiye detayı dikkat çekti

Amerika Birleşik Devletleri'nin eski Avrupa Kuvvetleri Komutanı Emekli Korgeneral Ben Hodges, 'Karadeniz'de Rusya'nın sinirleriyle oynamalıyız' teklifinde bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-04-03 10:03:00 -
ABD'nin gerilimi tırmandıracak Rusya teklifinde Türkiye detayı dikkat çekti

Ukrayna medyasına açıklamalarda bulunan ABD'nin eski Avrupa Kuvvetleri Komutanı Emekli Korgeneral Ben Hodges, Ukrayna, Gürcistan, Romanya, Bulgaristan, Türkiye ve Moldova'nın Rusya'ya karşı birleşmesi gerektiğini belirterek bu Karadeniz ülkelerine birbirine yardım etme ve istihbarat paylaşma çağrısında bulundu.

'Rusya'nın sinirleriyle oynamalıyız'

Hodges, "ABD de bunun bir parçası olmalı. Rus Karadeniz filosu komutanının, örneğin Sivastopol'deki yasa dışı üssünde kendini çok rahatsız hissedeceği tedbirler almalıyız. Karadeniz'de Rusya'nın sinirleriyle oynamalıyız" ifadesini kullandı.

ABD'li general, Ukrayna'nın anti-gemi füzelerini alma kararı ile ABD'nin Romanya'ya keşif ve saldırı amaçlı MQ-9 Reaper insansız hava araçlarını yerleştirmesinin, bölgede üstünlüğü ele geçirmeye yardımcı olacak önemli adımlar olduğunu söyledi.

Ukrayna-Rusya sınırında gerginlik

Ukrayna Genelkurmay Başkanı Ruslan Homçak, 30 Mart'ta Ukrayna Parlamentosunda yaptığı konuşmada, Rus Silahlı Kuvvetlerinin askeri tatbikat bahanesiyle Ukrayna sınırları yakınlarına birlik sevkiyatı yaptıklarını belirtmişti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da Rusya'nın kendi toprakları içinde silahlı kuvvetlerini kendi takdirine bağlı olarak hareket ettirdiğini ve bunun hiç kimse için tehdit içermediğini ifade etmişti.

Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesinde, sözde bağımsızlığını ilan eden Rusya yanlısı ayrılıkçılarla Kiev yönetimi arasında 2014'ten bu yana çatışmalar devam ediyor. Çatışmalarda 13 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği belirtiliyor.

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Yorumlar

saffet

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Tr.

Mabadınız yiyorsa bering boğazında sıkıştırın Rusyayı...
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