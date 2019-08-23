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ABD’nin füze denemesinden sonra Putin’den orduya ’hazır ol’ talimatı

ABD’nin geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği uzun menzilli füze denemesinin ardından Güvenlik Konseyi üyeleriyle toplantı yapan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus ordusuna ‘hazır ol’ talimatı verdi.

23 Ağustos 2019 Cuma 13:38
ABD’nin füze denemesinden sonra Putin’den orduya ’hazır ol’ talimatı

ABD’nin geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği uzun menzilli füze denemesinin ardından Güvenlik Konseyi üyeleriyle toplantı yapan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus ordusuna ‘hazır ol’ talimatı verdi.


Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Güvenlik Konseyi üyeleri olan Rusya Başbakanı Dimitri Medvedev, Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Federasyon Konsey Başkanı Valentina Matviyenko, Devlet Duması Başkanı Viaçeslav Volodin, Cumhurbaşkanlığı İdaresi Başkanı Antov Vaino, Güvenlik Konseyi Başkanı Nikolay Petruşev, İçişleri Bakanı Vladimir Kolokoltsev ve Dış İstihbarat Servisi Müdürü Sergey Naruşkin ile bir toplantı gerçekleştirdi. ABD’nin geçtiğimiz günlerde 500 kilometre menzilli uzun menzilli füze testi yapması toplantıda ana gündem konusu oldu.



“Amerikalılar kendilerini ele verdi”


Rusya Devlet Başkanı Putin, ABD’nin füze denemesine karşı konsey üyelerine hitaben yaptığı konuşmada, “ABD ordusundan alınan bilgiye göre, ABD 18 Ağustos’ta 500 kilometrelik bir mesafeden hedefi vuran bir füze denemesi gerçekleştirdi. Bu tür silahlar 1987 yılında Orta ve Kısa Menzilli Füzelerin Ortadan Kaldırılması Anlaşması uyarınca yasaklanmış füze tipleri arasında bulunmaktadır. Ayrıca test sırasında MK-41 fırlatma rampalarının kullanılması anlaşmanın devam ettiği sürede ABD’nin bu sistemi kullandığına dair paylaştığı istihbarat bilgilerini doğrulamaktadır. Bu fırlatıcı füze rampalarının Romanya ve Polonya’da kullanılmasına karşı bunun bir anlaşma ihlali olduğunu sürekli tekrarladık. Amerikalılar bu bunu her defasında reddetti. Hala Tomahawk füze sistemlerinde MK-41 ateşleme ve füze rampası sistemlerinin kullanılmadığını savunuyorlar. Şimdi bu ihlal ortaya çıktı ve buna itiraz edemezler” diyerek ABD’nin kendisini bu konuda ele verdiğini savundu.



Putin’den talimat


Putin yaptığı toplantıda özellikle Rusya Dışişleri Bakanlığı ve Savunma Bakanlığına talimatlar verdi. Putin, “Oluşan durumları göz önünde bulundurarak Savunma ve Dışişleri Bakanlıklarına ve ilgili birimlerine ABD’nin ülkemizi tehdit eden eylemleri ve oluşturduğu tehdit seviyesini analiz etmeleri ve aynı doğrultuda cevap verilmesi için kapsamlı önlem ve çalışmalar yapılması talimatı verdim” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 23 Ağustos 2019 Cuma 13:38
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