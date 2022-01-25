ABD’nin F35 savaş uçağı uçak gemisine çakıldı!

ABD Pasifik Filosu Pazartesi günü yaptığı açıklamada , bir ABD F-35 jetinin pilotunun Güney Çin Denizi'ndeki USS Carl Vinson uçak gemisinin güvertesine düşmesi ve yedisinin yaralanması nedeniyle fırladığını söyledi.

Kazanın meydana geldiği sırada pilot rutin uçuş operasyonlarını yürütmeye devam ederken, Pacific Fleet, güvenli bir şekilde çıkarıldıklarını ve askeri bir helikopter tarafından kurtarıldıklarını söyledi. Pilotun durumu ise stabil olarak açıklandı.

Donanmanın Japonya'daki 7. Filosu sözcüsü Lt. Mark Langford Salı günü yaptığı açıklamada, Vinson'ın uçuş güvertesine olan etkinin "yüzeysel" olduğunu ve savaş gemisi ile hava kanadının normal operasyonlarına devam ettiğini söyledi.

Langford, F-35'e gelince, "kurtarma durumu devam ediyor" dedi.

Kaza, ABD Donanması'nın uçak gemileri dışındaki operasyonlar için tasarlanmış tek motorlu hayalet avcı uçağının varyantı olan bir F-35 için ilk olduğu belirtildi.