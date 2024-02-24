ABD'nin F35 için kapımıza gelecek

Gazeteci Zafer Şahin Ülke TV'de katıldığı canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu.

"ARABA YAPTIRMAZLAR ARABA"

KAAN'ın, 5 Ağustos 2016'da projeye başlandığını belirten Şahin, "Daha sonra TUSAŞ, 2017'de İngilizlerle destek sözleşmesi imzalıyor. Yani Türkiye'nin bunun öncesinde, bir beşinci nesil savaş uçağı yapmak gibi savunma stratejisi yok. Önemli olan burada siyasi iradedir. Siyasi irade kasırgalar karşısında ne kadar dirayetli, ne kadar ayakta durabiliyor. Siyasi irade güçlü olmaz ise, sana ne tank, ne top, ne uçak, araba yaptırmazlar araba" ifadelerini kullandı.

Geçmişten beri bunlar vardı diyen kişilere tepki gösteren Şahin, "Sen araba üretmişsin benzin koymadın diye tedavülden kaldırmışlar. Dünya, akıllı telefon çağına geçiyor, cep telefonu çağı senin ürettiğin telefon piyasada yok. Sen bize ne anlatıyorsun. Niye yok peki ortada. 2010'ların başına kadar piyade tüfeğin yokmuş" dedi.



ÖNE ÇIKAN VİDEO

"ABD, BİZİM KAPIMIZA GELECEK"

Şahin şu ifeleri kullandı;

Biz Amerika ile şu an belli bir noktadayız, bazı ilişkilerde. Çok yakın bir dönemde, ABD F-35'leri alalım diye bizim kapımıza gelecek. O aşamaya gelecek. KAAN projesinin hızlanmasında bizim f-35'lerden dışlanmamızın da bir katkısı var