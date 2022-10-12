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Gündem ABD'nin F-16 kararı Yunanistan'ı fena sarstı! Miço'yu topa tuttular
Gündem

ABD'nin F-16 kararı Yunanistan'ı fena sarstı! Miço'yu topa tuttular

ABD'nin Türkiye ile ilgili F-16 kararı sonrası Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, ülkesinde adeta hedef tahtasına konuldu. Yunan basını, Türkiye'nin oyunu kendi lehine çevirmeyi başardığından bahsederken Çipras'ın partisi ise Miçotakis doktrinin ciddi yenilgi aldığını söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-10-12 11:19:00 -
ABD'nin F-16 kararı Yunanistan'ı fena sarstı! Miço'yu topa tuttular

ABD'nin Türkiye'ye yönelik F-16 kararı Yunanistan'ın gündemine bomba gibi düştü. New Jersey Senatörü Demokrat Menendez ile Maryland Senatörü van Hollen'ın sunduğu ve Türkiye'nin ABD'den F-16 alımını koşullara bağlayan iki ekleme tasarıdan çıkarıldı.

Senato'daki bu değişimin Türkiye'nin Washington'da yürüttüğü diplomatik çabaların etkili olduğu belirtilirken yeni metin onay için ABD Başkanı Joe Biden'ın masasına gönderilecek.

Senatodaki değişiklik Yunanistan'da büyük yankı uyandırdı. Manşetlere "Senato F-16'yı Türkiye'ye satmak için 'yeşil ışık' verdi", "F-16 kararı Türkiye'yi ödüllendiriyor" başlıkları atıldı.

"Türkiye oyunu kendi lehine çevirdi"

Yunanistan'ın bazı alternatifleri hesaba katmadığı ifade edilirken Türkiye'nin oyunu kendi lehine çevirmeyi başardığından bahsedildi.

Haberde, "Ne de olsa Recep Tayyip Erdoğan bir ay önce Amerikalı mevkidaşı Joe Biden'in kendisine Türkiye'ye Amerikan F-16'larını satmak için elinden gelen her şeyi yapacağına dair söz verdiğini söylediğinde doğruyu söylüyordu" ifadeleri kullanıldı.

Yunanistan'daki ana muhalefet lideri Çipras'ın öncülüğündeki Syriza partisi, F-16 konusunda Atina yönetimine tepki gösterdi. Yunanistan Başbakanı Miçotakis doktrininin ciddi bir yenilgi aldığını söyleyen Yunan muhalefeti, Miçotakis hükümetinin ulusal çıkarlar için giderek daha tehlikeli hale geldiğini belirtti.

Star Gazetesi

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Yorumlar

Mesut SARP

Bakmayın ona. Sarsılan bi poh yok. Herifler bize verilmeyen son model Rafaelleride aldılar. Asıl biz başımızın çaresine bakıp bize silah vermiyorlar durumundan kurtulalım.

Serdar

Göreceğiz yankee' lerin güvenilmez sözlerini asla vermeyecekler bunlara asla GÜVENİLMEMELİ .....
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