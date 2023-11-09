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Gündem ABD'nin Erbil'deki üssüne bombalı saldırı!
Gündem

ABD'nin Erbil'deki üssüne bombalı saldırı!

Yeniakit Publisher
2023-11-09 22:52:00 - 2023-11-09 23:33:45
ABD'nin Erbil'deki üssüne bombalı saldırı!

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’ne (IKBY) bağlı Terörle Mücadele Birimi, Erbil’deki ABD askerlerinin bulunduğu üssün İHA ile vurulduğunu açıkladı.

Erbil kentinin kuzeyinde yer alan ABD öncülüğündeki terör örgütü DEAŞ karşıtı koalisyon güçlerinin bulunduğu Harir Üssü’ne bomba yüklü İHA ile saldırı düzenlendi.

Saldırıya ilişkin IKBY Terörle Mücadele Birimi tarafından açıklama yapıldı.

Açıklamada, İHA’nın üssün yakıt deposunu vurduğu belirtilerek, bu nedenle üste büyük bir yangının çıktığı aktarıldı.

Harir ilçesi Sivil Savunma Müdürlüğü, yangının hala devam ettiğini ve yangının giderek büyüdüğünü ve müdahale etmek için talimat beklediklerini aktardı.

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