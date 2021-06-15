ABD’nin derdi Türkiye-Rusya ilişkisi

Göksel Çağlav Ankara

Amerika’nın bunun için Ukrayna kozunu kullanabileceğini belirten Işık, şunları dile getirdi: “ABD, Rusya ile Türkiye’nin stratejik ortaklığından rahatsız. Bölgede Türkiye ve Rusya’nın güçlenmesini istemiyor. Bu nedenle Ukrayna kozunu kullanarak Rusya ile Türkiye’nin arasının açılmasını istiyor. Ukrayna’nın güvenliğinin paylaşılması yönünde birtakım istekleri gündeme getirebilir. Diğer yönden S-400’lerle ilgili bu savunma sistemlerinin Azerbaycan’a verilmesi yönünde bir uzlaşmacı tavır gösterilebilir. Çünkü F35’leri ABD kendi envanterine kaydetmek istemiyor. Maliyeti çok yüksek.”

Libya konusunda baskı

ABD’nin, Türkiye’nin Libya’dan çekilmesi için birtakım girişimde bulunabileceğini de vurgulayan Işık, “Yunanistan, İtalya ve Fransa gibi ülkelerin etkisiyle ABD’nin böyle bir talebi olacaktır. Türkiye’nin burada geri adım atmaması lazım” dedi.

