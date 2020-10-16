ABD'nin Çin'e karşı oluşturmaya çalıştığı 5G cephesine Japonya katılmadı
ABD’nin Çin şirketlerinin telekomünikasyon ağlarının dışında tutulması amacıyla oluşturduğu Temiz Ağ planını, Japonya’nın desteklemeyeceği duyuruldu.
Japon gazetesi Yomiuri’nin hükümete dayandırarak hazırladığı habere göre, Tokyo şu anda Washington’ın Pekin’e karşı hazırladığı planı desteklemeyi düşünmüyor.
Japonya, Çinli şirketlere dair bir güvenlik sorunu görmesi halinde ABD’nin planı yerine kendi belirlediği adımları atacağı belirtildi.
Haberde, Japonya’nın belirli bir ülkenin küresel telekomünikasyon ağının dışında tutulmasını kabul etmeyeceği fakat ABD’nin planda değişiklik yapması halinde durumu yeniden gözden geçirebileceğini bildirdiği söylendi.
Haberin yayımlanmasının sonra açıklama yapan hükümet sözcüsü Katsunobu Kato, ABD’yle siber güvenlik alanında işbirliğini sürdürmek istediklerini belirtti. Kato, riskleri önlemek amacıyla tedarik edilen ürünlerin güvenliği için gerekli adımları attıklarını belirtti.
ABD ve Çin’den sonra dünyanın en büyük 3. ekonomisi olan Japonya’nın ABD’nin planına katılmama kararının, “Temiz Ağ” planına darbe vurabileceği ifade ediliyor.