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Ekonomi ABD'nin beklentisi tutmadı
Ekonomi

ABD'nin beklentisi tutmadı

ABD'de tarım dışı iş gücü verimliliği, bu yılın ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 2,3 artarak beklentilerin altında artış gösterirken, birim emek maliyeti yüzde 1 arttı.

Yeniakit Publisher
2021-08-10 16:12:00 -
ABD'nin beklentisi tutmadı

ABD Çalışma Bakanlığı, nisan-haziran dönemine ilişkin tarım dışı iş gücü verimliliği ve birim emek maliyeti verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede tarım dışı iş gücü verimliliği, bu yılın ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 2,3 arttı. Söz konusu veriye ilişkin piyasa beklentisi, yüzde 3,5 artması yönündeydi.

Tarım dışı iş gücü verimliliği, bu yılın ilk çeyreğinde ise yüzde 4,3 artış kaydetmişti.

Üretim artışı, bu yılın ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 7,9 ve çalışma saati yüzde 5,5 arttı.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) takip ettiği enflasyon göstergelerinden biri olan birim emek maliyeti de nisan-haziran döneminde bir önceki çeyreğe göre yüzde 1'lik artış gösterdi. Birim emek maliyetinin bu dönemde yüzde 1,1 artması bekleniyordu.

Bu dönemde beklentileri karşılayamayan birim emek maliyeti, yılın ilk çeyreğinde yüzde 2,8 azalmıştı.

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