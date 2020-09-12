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Aktüel ABD'nin batısındaki orman yangınları
Aktüel

ABD'nin batısındaki orman yangınları

California Valisi Gavin Newsom: - "İklim değişikliği etrafında dönen tartışma sona ermiştir"

Yeniakit Publisher
2020-09-12 15:16:25 -
ABD'nin batısındaki orman yangınları

ANKARA (AA) - ABD'de California Valisi Gavin Newsom, eyalette devam eden yangınlar için "İklim değişikliği etrafında dönen tartışma sona ermiştir." ifadesini kullandı.

BBC'nin haberine göre, Oroville yakınında çıkan yangının verdiği zararı yerinde tespit etmek için bölgede incelemelerde bulunan Demokrat Vali Newsom, gazetecilere açıklama yaptı.

Newsom, "İklim değişikliği etrafında dönen tartışma sona ermiştir. Bu kahrolası olağanüstü bir iklim durumu. Gerçek ve yaşanıyor. California eyaletine gelin ve bunu kendiniz gözlemleyin." değerlendirmesinde bulundu.

ABD'nin batı yakasındaki California, Oregon ve Washington eyaletlerinde son bir ayda en az 26 kişinin ölümüyle sonuçlanan orman yangınları etkisini sürdürüyor.

Yangınların ilk başladığı eyalet olan California'da 15 Ağustos'tan bu yana düşen 13 binden fazla yıldırım, 900'den fazla yangına neden olmuş, 64 binden fazla kişi tahliye edilmiş, 12 bin 500 kilometrekareden fazla ormanlık alan kül olmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump, California'daki yangınları "büyük afet" ilan ederek federal yardıma onay vermişti.

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