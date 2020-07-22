  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Pageskin
Pageskin
Aktüel

ABD'nin başkenti Washington'da "maske zorunluluğu" kararı

Yeniakit Publisher
2020-07-22 19:39:08 -
ABD'nin başkenti Washington'da "maske zorunluluğu" kararı

WASHINGTON (AA) - ABD'nin başkenti Washington DC'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle evinin dışına çıkan herkese maske zorunluluğu getirildi.

Washington DC Belediye Başkanı Muriel Bowser, düzenlediği basın toplantısında, ülkede artan Kovid-19 vakalarına işaret ederek, alınan yeni önlemleri anlattı.

Maske kullanımına ilişkin yeni bir kararname yayımladığını belirten Bowser, "Bu kararname, özetle eğer evinizden çıkıyorsanız maske takmanızın zorunlu olduğunu söylüyor. Bunun da anlamı şu oluyor; otobüs bekliyorsanız maske takmalısınız. Bir restoranda siparişinizi bekliyorsanız, açık ofiste çalışıyorsanız maske takmalısınız." ifadelerini kullandı.

Bowser, maske kullanımının virüsün yayılımının durdurulması açısından önemli olduğunu vurgulayarak, "Hepimiz bu pandemiyle mücadele etmekten yorulduk. 4 aydır bu işle uğraşıyoruz ve insanlar artık yoruldu. Bazı durumlarda artık insanlar gardlarını düşürmeye başladı. Ancak hepimiz salgının diğer yüzüne geçmek istiyorsak, tetikte kalmamızda fayda var." diye konuştu.

- Baltimore'da da "maske" zorunluluğu

Washington DC'ye bir saat uzaklıktaki Maryland eyaletine bağlı Baltimore kenti de virüse karşı yeni adımlar attı.

Baltimore Belediye Başkanı Bernard Young, imzaladığı kararnamede, kentte 2 yaşın üstündeki herkesin evinin dışındayken maske takmasının zorunlu hale getirildiğini duyurdu.

Young, cuma gününden itibaren restoran ve barların iç mekanlarının da müşterilere açılması planını askıya aldıklarını kaydetti.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Opel Insignia
Satılık 2016 model Opel Insignia

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı