  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel ABD'nin Bahreyn Büyükelçiliği'nden, vatandaşlarına "dikkatli olun" uyarısı
Aktüel

ABD'nin Bahreyn Büyükelçiliği'nden, vatandaşlarına "dikkatli olun" uyarısı

Yeniakit Publisher
2020-09-21 20:31:26 -
ABD'nin Bahreyn Büyükelçiliği'nden, vatandaşlarına "dikkatli olun" uyarısı

MANAMA (AA) - ABD'nin Bahreyn Büyükelçiliği, vatandaşlarına, kişisel güvenliklerinin korunması konusunda dikkatli olmaları çağrısında bulundu.

ABD Büyükelçiliği, Washington'un gözetiminde Tel Aviv ile Manama arasında imzalanan "ilişkilerin normalleşme" anlaşmasından birkaç gün sonra sitesinden yaptığı yazılı açıklamada, "Tüm vatandaşlarımızın kişisel güvenlik planlarını gözden geçirmelerini, çevrelerinden haberdar olmalarını ve yüksek düzeyde dikkatli olmalarını tavsiye ederiz." ifadesini kullandı.

Büyükelçilik açıklamasında, vatandaşlara; dikkat çekmemeye çalışmalarını, çevrelerinden haberdar olmalarını, turistlerin bulunduğu yerlerde dikkatli olmalarını, kalabalıktan kaçınmalarını, seyahat belgelerini güncellemelerini ve acil durumlarda kolayca erişilebilecek yerde muhafaza etmelerini tavsiye etti.

İsrail ile Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri arasında varılan "ilişkilerin normalleştirilmesi"ne yönelik anlaşmalar, 15 Eylül'de ABD Başkanı Trump'ın ev sahipliğinde Beyaz Saray'da düzenlenen bir törenle imzalanmıştı.

Anlaşmalar Arap halkları tarafından büyük tepkiyle karşılanmıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ahmet Hakan'dan dikkat çeken çıkış: Savcılar Cübbeli’yi ifadeye çağırmalı
Gündem

Ahmet Hakan'dan dikkat çeken çıkış: Savcılar Cübbeli’yi ifadeye çağırmalı

Ahmet Hakan bugünkü yazısında savcıların kendi programında selefilerin ayaklanma çıkaracağını ileri süren Cübbeli Ahmet Hoca'yı ifadeye çağı..
Çakal Carlos'tan Türkiye-Yunanistan gerilimine ilişkin çarpıcı sözler
Dünya

Çakal Carlos'tan Türkiye-Yunanistan gerilimine ilişkin çarpıcı sözler

Baran dergisi yazarı Çakal Carlos, Eylül ayına ait yazısında Türkiye-Yunanistan gerilimine ilişkin çarpıcı ifadeler kullandı.
Türkiye yorumu olay oldu! Rum medyası duyurdu: Önümüzdeki 24 saat içinde...
Gündem

Türkiye yorumu olay oldu! Rum medyası duyurdu: Önümüzdeki 24 saat içinde...

Yunan medyası, Türkiye ve Yunanistan arasında başlayan görüşmelerin Atina ve Kıbrıs üzerinde baskıyı arttırdığını savundu. Öte yandan önümüz..
Satılık 2016 model Renault Megane
Satılık 2016 model Renault Megane

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı