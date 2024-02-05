ABD'nin askeri üssüne saldırı! 6 PKK'lı öldürüldü!

Tansiyonun dinmek bilmediği Suriye'de ABD'nin açık açık destek verdiği terör örgütleri militanları düzenlenen saldırıda öldürüldü.

Kaosun ve şiddetin bitmek bilmediği Suriye'de ABD'nin desteklediği terör örgütü uzantıları insansız hava araçlarının saldırısıyla büyük bir darbe aldı.

Reuters'in haberine göre Suriye'nin Deyrizor bölgesinde Suriye hükümetinin kontrolü altındaki bölgelerden gelen silahlı grupların insansız hava aracıyla düzenlediği saldırıda altı terör örgütü üyesi öldürüldü.

Omurgasını terör örgütü PKK-PYD-YPG'nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri (SDG) sözcüsü X'te yaptığı bir paylaşımda İHA'nın Al-Omar petrol sahasındaki bir ABD üssünde SDG komando akademisini vurduğunu ve 6 kişinin öldüğünü söyledi.

SALDIRIYI ÜSTLENDİLER

İran destekli birçok Iraklı silahlı grubun çatı örgütü olan Irak İslami Direnişi bugün El-Ömer sahasına düzenlenen İHA saldırısının sorumluluğunu üstlenerek dünkü saldırıyı kendisinin düzenlediğini açıkladı.

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Washington bu ay başında Ürdün'de bir ABD karakoluna düzenlenen ve üç Amerikan askerinin ölümüne yol açan İHA saldırısından bu grubu sorumlu tutuyor.

Irak Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Bağdat Maslahatgüzarını geri çağırarak ülkedeki "askeri ve sivil mevkileri hedef alan saldırıya" ilişkin resmi bir protesto notası verdi.

Sözcü