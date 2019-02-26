ABD'nin arkasına sığınan YPG'den küstah açıklama: Türkiye artık bizi tehdit edemez

Terör örgütü YPG'nin başını çektiği Demokratik Suriye Güçleri'nin (DSG) siyasi kanadı Demokratik Suriye Meclisi (DSM), ABD'nin Suriye'de 400 askerini bulundurma kararından memnun. DSM yöneticisi Gelo İsa, ABD'nin Suriye'de 400 askerini bulundurmasını olumlu ve önemli bir adım olarak gördüklerini belirterek, bu kararla Türkiye'nin bölgeye giremeyeceğini savundu.

Önce tüm askerlerini Suriye'den çekme kararı alan ancak daha sonra Avrupa ve diğer devletlerin baskısıyla 400 asker bulundurma kararı alan ABD, DSG'nin elindeki bölgede 400 askerini bırakacak.

DAEŞ ile mücadeleyi gerekçe göstererek Suriye'de 2 bin askeri bulunan ABD'nin Suriye'nin kuzeyinde DSG'nin elindeki bölgelerde 25 askeri üssü bulunuyor. ABD, askerlerini çekerken, üsleri koalisyon üyesi ülkelerinin askerleri tarafından kullanılacağı, kalacak ABD askerlerinin Menbiç, Kobani, Deyr er Zor’un doğusu ile Haseke bölgesinde kalacağı öğrenildi.

"Bu kararın yanındayız"

Sputnik'e konuşan DSM Yöneticisi terörist Gelo İsa, ABD'nin Suriye'de 400 askerini bulundurmasını olumlu ve önemli bir adım olarak gördüklerini belirterek şöyle konuştu:

"Bu kararın yanındayız. Destekliyoruz. Bu karar bizde olumlu karşılandı. ABD'nin Suriye'de toplam 400 askeri bulunacak. ABD'nin 200 askeri kuzey Suriye'de kalacak. 200 askeri ise Tenf askeri üssünde kalacak. ABD'nin askerlerini Suriye'de bir kısmını bırakması Suriye'nin kuzeyini korumak demektir. Bölgede kalan koalisyon güçlerinin desteklenmesi anlamına geliyor. ABD'nin askerlerini hepsini çekmemesi Türkiye'nin bölgeye girme çabasını boşa çıkartıyor. Türkiye artık bizi tehdit edemez. Fırat'ın doğusuna girerim diyemez. Suriye'de DAEŞ bitti. Elinde bir yer kalmadı. Ancak kalıntıları ve zihniyeti devam ediyor. Kalan ABD askerleriyle DAEŞ zihniyetini yok edebiliriz."