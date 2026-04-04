Dünya ABD'nin ardından Çin'de de büyük tasfiyeler başladı!
Dünya

ABD'nin ardından Çin'de de büyük tasfiyeler başladı!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
ABD'nin ardından Çin'de de büyük tasfiyeler başladı!

Çin Komünist Partisi’nin disiplin kurulu, Cuma günü yaptığı açıklamada, Sincan’daki eski parti sorumlusu ve Siyasi Büro üyesi Ma Xingrui hakkında disiplin ve yasa ihlali şüphesiyle soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Çin Komünist Partisi’nin disiplin kurulu, Cuma günü yaptığı açıklamada, Sincan’daki eski parti sorumlusu ve Siyasi Büro üyesi Ma Xingrui hakkında disiplin ve yasa ihlali şüphesiyle soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Parti Merkez Komitesi üyesi olan Ma Xingrui, 2021-2025 yılları arasında Sincan bölgesinde parti sekreteri olarak görev yaptı. Daha önce Ulusal Etnik İşler Komisyonu Başkanı ve Guangdong eyaletinde parti sekreter yardımcılığı görevlerinde de bulundu.

Chinese Communist Party, iktidardaki en üst karar alma organı olan Siyasi Büro üyeleri de dahil olmak üzere, yolsuzlukla mücadele kapsamında kapsamlı bir temizlik süreci yürütüyor.

Ma’ya yöneltilen ihlallerin niteliği henüz açıklanmazken, kendisi bu yıl görevden alınan en üst düzey yetkililerden biri oldu.

 

Ma, Temmuz ayında Sincan Parti Sekreterliği görevini Chen Xiaojiang’a devretmişti. Sincan bölgesi, son yıllarda yargısız gözaltı iddiaları nedeniyle uluslararası gündemde yer alıyor.

Bu soruşturma, Ocak ayında bir diğer Politbüro üyesi ve üst düzey askeri yetkili Zhang Youxia hakkında başlatılan incelemenin ardından geldi. Ayrıca geçen yıl yolsuzluk suçlamasıyla partiden ihraç edilen He Weidong nedeniyle Politbüro üye sayısı 24’ten 23’e düşmüştü.

Ma Xingrui’nin kamuoyundaki son görüntüsü, Ekim ayı sonunda düzenlenen Merkez Komite toplantısında oldu. O tarihten sonra resmi yayınlarda yer almadı ve geçen ayki yıllık parlamento toplantısı da dahil olmak üzere birçok önemli etkinlikte görülmedi.

60 milyon türkün iran işgalleri ne olacak kimse bunu dert etmiyor

Murtaza

Vatandaşın biri "60 milyon türkün iran işgalleri ne olacak kimse bunu dert etmiyor" Bunun ne demek olduğunu anlayan var mı ? Laf olsun torba dolsun diye yorum yapan kişiler...
