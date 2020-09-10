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Aktüel ABD'nin Ankara Büyükelçisi Satterfield: "Güçlü ve kalıcı olan ilişkilerimize değer veriyoruz"
Aktüel

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Satterfield: "Güçlü ve kalıcı olan ilişkilerimize değer veriyoruz"

Yeniakit Publisher
2020-09-10 18:56:40 -
ABD'nin Ankara Büyükelçisi Satterfield: "Güçlü ve kalıcı olan ilişkilerimize değer veriyoruz"

ANKARA (AA) - ABD'nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield, "Milli Savunma Bakanlığı ile birlikte güçlü ve kalıcı olan ilişkilerimize değer veriyoruz." dedi.

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Satterfield'in Adana'daki İncirlik Üssü'nde 39. Hava Üssü Kanat ve 10. Tanker Üs Komutanlarıyla, NATO'nun güney kanadındaki misyonunu ele aldığı kaydedildi.

Paylaşımda, Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabı da etiketlenerek, "BE Satterfield İncirlik Hava Üssü'nde: @tcsavunma'yla birlikte güçlü ve kalıcı olan ilişkilerimize değer veriyoruz. Burada bulunuşumuz, güvenliği ve istikrarı, ülkelerimizin, bölgemizin ve İttifak’ın yararına geliştirmek için beraber çalışma taahhüdümüzün bir göstergesi." mesajına yer verildi.

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