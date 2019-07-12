ABD'nin Ankara Büyükelçisi mesaiye başladı! ABD dikkat çeken fotoğrafı yayınladı ABD'nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield, Dışişleri Bakanlığı'na düzenlediği ziyaretin ardından Bakanlık'ta şehit Türk diplomatları anmak için oluşturulan duvarı inceledi.

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Satterfield Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal'ı ziyaret etti. Satterfield, dün de Dışişleri Bakanlığı'nı ziyaret etmiş, buradaki muhataplarına nezaket ziyareti gerçekleştirmişti. David Satterfield, Dışişleri Bakanlığı'ndaki ziyaretleri sonrasında, Bakanlık'ta şehit Türk diplomatları anmak için oluşturulan duvarı inceledi. ABD Büyükelçiliği bu fotoğrafı yayınladı Satterfield'ın duvarı incelerken çekilen fotoğrafı ABD Ankara Büyükelçiliği'nin (US Embassy Turkey) Twitter hesabından yayınlandı. Vatandaşlar ise bu paylaşımın altında paylaştıkları mesajlarla ABD'ye tepkilerini dile getirdi.

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