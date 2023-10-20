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Dünya ABD'nin ambargosu elinde patladı: Türk gemileri 100 km öteden vuracak
Dünya

ABD'nin ambargosu elinde patladı: Türk gemileri 100 km öteden vuracak

Yeniakit Publisher
2023-10-20 15:34:00 -
ABD'nin ambargosu elinde patladı: Türk gemileri 100 km öteden vuracak

Hava savunma füzesi ile dikey atım sisteminde karşılaşılan ambargo sonrası kolları sıvayan Roketsan 36 ay içerisinde parmak ısırtan bir başarıya imza attı.

Hava savunma füzesi ile dikey atım sisteminde karşılaşılan ambargo sonrası kolları sıvayan Roketsan 36 ay içerisinde parmak ısırtan bir başarıya imza attı.

Türkiye entegrasyonu tamamlanan milli lançer sistemi MİDLAS ile dünyadaki sayılı ülkelerden biri haline gelirken heyecanlandıran bir gelişme de yaşandı. Türk savaş gemileri 100 kilometre menzilli hava savunma füzesiyle donatılacak. Savunmadaki Türkler programı bu hafta donanmanın en uzun menzilli hava savunma füzesini gündemine aldı.

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