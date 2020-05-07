ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi, Taliban temsilcisi ile "barış sürecini" görüştü

WASHINGTON (AA) - ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad ile Taliban Siyasi Ofis Başkanı Molla Abdulgani Berader, Katar'da "barış sürecinin gidişatını" ele aldıkları bir görüşme gerçekleştirdi.

Özel Temsilci Halilzad, Katar'daki temaslarına ilişkin Twitter hesabından bir açıklama yaptı.

Halilzad, açıklamasında, Molla Barader ve ekibi ile uzun bir görüşme yaptıklarını kaydederek, "Birçok başlık altında mesafe kat etmeye çalıştık: Şiddetin azaltılması, Afganistan'daki Kovid-19'la mücadele için uluslararası toplumun da istediği insani ateşkes, her iki tarafın da karşılıklı olarak mahkumları salıvermesi ve Afgan unsurları arasındaki müzakerelerin ilerlemesi." ifadelerini kullandı.

Halilzad ayrıca, Hindistan ve Pakistan'a yapacağı ziyaretlerin ardından Molla Berader ile yeniden görüşeceklerini de belirtti.

- Afganistan'da barış sürecini başlatan anlaşma

"Afganistan'a Barışı Getirme Anlaşması" adı verilen anlaşma, yaklaşık 2 yıl ABD ile Taliban arasındaki görüşmelere ev sahipliği yapan Katar'ın başkenti Doha'daki Sheraton Hotel'de düzenlenen törenle imzalanmıştı.

Anlaşmaya, ABD adına ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad, Taliban adına Siyasi Ofis Başkanı Molla Abdulgani Berader imza atmıştı.

Afganistan'daki ABD, müttefikleri ve koalisyon güçlerinin ülkede konuşlu askerlerinin sayısını 135 gün içinde 8 bin 600'e düşürmesi öngörülen anlaşmada, "Taliban olarak bilinen ve ABD tarafından tanınmayan Afganistan İslam Emirliği'nin anlaşmada belirtilen taahhütlere uyması halinde ABD, müttefikleri ve koalisyon güçleri askerlerinin tamamını 14 ay içinde ülkeden çekecek." ifadesine yer verilmişti.

ABD ve Taliban arasında mahkum takası yapılacağı belirtilen anlaşmada, "Taliban olarak bilinen ve ABD tarafından bir devlet olarak tanınmayan Afganistan İslam Emirliği üyesi 5 binden fazla mahkum, karşı taraftan da binden fazla mahkum Afganlılar arasında siyasi diyaloğun başlayacağı 10 Mart'a kadar serbest bırakılacak." değerlendirmesinde bulunulmuştu.

Anlaşmada, Taliban'ın serbest bırakılan üyelerinin, ABD ve müttefiklerine tehdit oluşturmamasını sağlayacağının altı çizilmişti.



